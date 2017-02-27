忆湖光影 叙渥京缘——渥太华北京大学校友会、中国人民大学校友会2017新春联欢晚会侧记

丽都河岸鹅羽纷飞、严寒逼人，可是北京大学和中国人民大学两校校友会的鸡年春节联欢晚会现场却是满室的春意盎然、暖香袭人—2017年2月4日，居住在加拿大首都地区的北大和人大的校友及家人共130多人在Tom Brown Arena欢聚一堂，度过了热闹喜庆温馨的夜晚。

北京大学党委书记郝平和人民大学副校长伊志宏专门为晚会发来了贺电，两位校领导祝校友们事业顺利、鸡年万事大吉。应邀参加晚会的嘉宾有：中国大使馆教育处公使衔参赞杨新育、教育处一等秘书郭宇光、中华会馆主席薛金生、中国校友会前会长/联校龙舟队总协调人王耀平、“千字冲关”活动组委会主席徐谨、《健康时报》总编辑张志刚。渥太华国际广播电台Chin Radio中文频道主播屠炯、姜漪也应邀前来观摩和采访。感谢中国大使馆教育处、华人社区服务中心和中华会馆送来精美礼物。感谢以下商家为晚会提供赞助（排名不分先后）：诚信理财总裁刘江、缤纷假期旅行社程宇校友、渥太华艺术体操俱乐部李明校友、iBalance Physiotherapy Center运动理疗师姚耀校友、Best Energy冷暖空调公司Anna Sun、Tokyo Shop姚建。

本次晚会既有美味的佳肴添彩，又有妙趣的游戏助兴；既有精湛的文艺表演，又有高雅的诗词和韵，晚会从头到尾欢笑声不断。来自五湖四海家乡的美味一席铺开，八珍玉食很快便被一扫而空。一饱口腹之欲以后，更有精彩纷呈的内容在等待。理事会成员集体给校友们拜年，小朋友们给长辈拜年，让全体到场的人感受到了大家庭一样的温暖。晚会节目有朴实动人的校园歌曲《乡间的小路》、深情悠长的诗朗诵《会唱歌的鸢尾花》、婀娜柔美的舞蹈《西藏女牛仔》、字正腔圆的京剧《甘露寺》选段，还有引人入胜的格斗表演。六岁和三岁的小哥俩天真稚气的童声合唱《虹彩妹妹》亦是令人赞不绝口。尤其值得浓墨重彩一提的是，人大校友叔丁先写下一首《沁园春·贺北大人大校友会丁酉新春晚会》，竟引来北大校友李丹以同样的词牌名，在短时间内又和了一首！秀外慧中的二位才女如此惊艳的才思才情，真的是声动全场、辞震满座！

晚会最吸引眼球的是组织者设计的三大游戏。其中，爷爷奶奶们的记忆力大比拼真是够拼的。组委会精心准备的二十多样刁钻古怪的小物件一个都没难倒他们，老人家30秒钟就轻松搞定。亲子问答环节时，各位爹妈和娃们的默契程度颇高，果然是亲子相知啊！成语比赛环节本来是想给孩子们一点挑战，没想到娃娃们初生牛犊不怕虎，自告奋勇冲上来二十多个，连蹒跚学步的小宝贝都不甘落后地晃到台上来要答题。结果准备的考题似乎都嫌少了，孩子们大有不把问题答完不罢休的架势！

晚会还设了两校校史对答擂台赛。有的校友全家总动员，把两校校史的内容背得滚瓜烂熟，可没想到的是，题目竟问到了北大的食堂和人大的西餐厅的相关话题，直到晚会结束，还有人大的同学在纠结著名的1958西餐厅的那个问题呢！

今宵难忘，难忘今宵。当充满欢歌笑语的晚会即将结束时，孩子们还恋恋不舍，还在嬉戏追逐，不愿离去。感谢这次吉祥美好、其乐融融的联欢活动，让我们这些远离故园的游子在异国的土地上再一次深深感受到了浓浓的友情、亲情和乡情。朋友们，祝大家在金鸡唱晓的2017年家庭和美、身体安康、事业更上一层楼，我们相约，2018春节再聚！

附：

【沁园春】贺北大人大校友会丁酉新春晚会

（作者/叔丁）

渥水银妆，丽都冰琢，丁酉新年。送灵猴遁雪，省思举措；金鸡鸣晓，遐想流连。学子莘莘，兰亭雅聚，淑媛精英一比肩。佳肴会，煮酒推天下，畅笑舒言。

曾追往事如烟，象牙塔、比桃花古源。梦未名湖畔，丁香绽结；百家廊外，银杏迷天。朗朗书声，恢恢宏志，入世安邦岂等闲。良宵夜，喜他乡遇故，叙渥京缘。

【沁园春】和叔丁

（作者/李丹）

风雨鸡鸣，辞旧迎新，逝水流年。忆湖光塔影，山河共待；玉兰银杏，心手相连。浩荡弦歌，少年心事，海角天涯若并肩。千重雪，卷东风渐变，桃李无言。

红楼叠翠凝烟，一勺池饮水欲思源。承昔时烽火，铮铮铁骨；今朝意气，湛湛青天。塞北江南，五洲四海，秋月春花尽等闲。催杯酒，当风云际会，笑泪随缘。

（文/图：渥太华北京大学校友会/中国人民大学校友会）