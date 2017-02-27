加拿大联邦参议员胡子修新春拜访渥太华洪门民治党

冬日里的加拿大银装素裹，渥太华唐人街洪门民治党党部宾客盈门，喜气洋洋。

二月十七日中午，联邦参议院胡子修参议员一行专程拜访渥太华洪门民治党。渥太华洪门民治党主委王辉先生、洪门达权社社长邓家昌先生带领众多洪门党员、华人华侨在洪门民治党党部举行隆重的欢迎仪式暨2017洪门民治党新春座谈交流会。

首先渥太华洪门民治党主委王辉先生致欢迎辞，他对胡子修参议员在百忙之中安排出时间专程来洪门拜访表示热烈的欢迎。胡子修参议员长期服务华人社区，参政议政。胡参议员代表加拿大华人向主流社会积极发声，维护了广大华人的合法权益。胡参议员能够当选联邦参议员，作为在加生活的华人华侨，我们深感自豪与骄傲。

座谈会上，胡子修参议员作了精彩发言，他回顾了华人对加拿大联邦的历史贡献。希望年轻一代要继承老一代华人的优良传统，开拓创新，积极参政议政，为我们加拿大华人争取最大的政治经济权利。也希望渥太华洪门民治党继续发挥团结华人华侨及华人社团的巨大作用。

胡子修参议员还现场宣读了加拿大联邦参议院议长对广大华人的新春致辞，并希望通过洪门民治党向广大华人华侨致以新春的问候。

最后渥太华洪门达权社社长邓家昌先生致答谢词。渥太华华人社团联合会主席卢红民作为嘉宾代表应邀出席了座谈会。

座谈会后，王辉主委、邓家昌社长带领胡子修参议员一行参观了渥太华洪门民治党党史陈列室，陈列室内的珍贵历史文物及图像资料，让胡子修参议员不禁赞叹洪门民治党在加拿大的辉煌历程。

临别之时胡子修参议员与大家合影留念，并热情邀请渥太华洪门民治党在适当时机组团前往国会参观交流。

（作者/王学锋）