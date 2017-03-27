华人照护者支持小组最新活动

1、健康营养知识讲座

内容：请讲中文的营养师为大家介绍什么是健康饮食，包括认识碳水化合物食物；怎样计算碳水化合物，高血压和高血脂的健康饮食。

日期和时间：3月27日，周一上午10点至12点

地点：400 Cooper Street，2000室，教室A

不需要报名，提供茶点。

讲座用中文进行。

2、四月活动：糖尿病知识讲座（共三次）

本次讲座的对象是2型糖尿病及前期糖尿病患者。我们将要讲解什么是糖尿病以及您如何改变自己的生活方式和起居来保持健康。

日期：4月3/10/24日，上午10点至中午12点

地点：400 Cooper Street，2000室，教室A

请提前报名。报名电话：613-235-4875，分机119（如没人接听，请留言）。

讲座用中文进行，提供茶点。

了解认知糖尿病：4月3日

第一部分：糖尿病的基本相关知识

◆ 了解自己的现状

◆ 如果保持健康？

◆ 什么是糖尿病？

第二部分：获得掌控

◆ 做一个有利于您健康的最佳选择

◆ 健康饮食

◆ 为健康做改变

◆ 下一步……选择糖尿病相关系列讲座

经常运动：4月10日

这个讲座帮助您了解锻炼身体的好处。讲座的目的是帮助您制定一个运动计划，学习如何使用计步器和阻力带，从而达到健康的目标。请注意，这个讲座不是一个健身班。

第一部分

◆ 经常运动的好处

◆ 有氧运动和阻力训练的参考标准

第二部分

◆ 抗阻力训练：使用阻力带

◆ 安全运动的技巧

◆ 为改变做计划

健康饮食：4月24日

什么是健康饮食以及如何看食品营养标签

这个讲座会教您如何通过健康饮食来改善血糖 （BG）：

◆ 吃多种多样食物的重要性

◆ 食物如何影响您的血糖

◆ 多吃纤维素的重要性

◆ 什么是升血糖指数（Glycemic Index）

◆ 您是否可以喝酒

◆ 如何看待甜味剂？

◆ 计划健康的膳食和控制食量的多少

◆ 如何调整饭菜和加餐从而改善健康和血糖

◆ 使用糖尿病饮食指南来判断食量

◆ 了解食品营养标签

◆ 做健康的选择，使用食品营养标签