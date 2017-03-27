为了你的健康 快来加华文化中心打乒乓球吧！

打乒乓球是一项中间隔着球台，不会发生肢体冲撞受伤、老少皆宜的强身健体运动。乒乓球流行着这样一句谚语：

乒乓球打得好，说明有头脑。乒乓球打得精，说明思路清。

经常参加乒乓球运动，可以使大脑更加聪明清晰，视力会越来越好，精神更加愉快，形体更加美丽。运动医学专家研究证明：打乒乓球能增强记忆、疏通脉络、畅通气血，会使肌肉力量增加，减少五脏疾病，并且可以提高心脏功能和肾脏功能。同时还可以提高快速反应及应变能力。

加华文化中心地处市中心地段，交通方便，是华人社区的乐园。中心乒乓球俱乐部成立已有10余年。活动场地冬天有暖气，夏天有空调，实木地板富有弹性，楼上楼下置放7张标准球台。活动大厅有足够的空间高度和广度，无论是中国式的近台快攻，还是欧洲式的近远台弧圈对拉对攻，或是远台削球防守和放高球，都能让你尽情展现个人球技。目前参与中心乒乓球活动的包括华人、西人、各种水平、不同年龄段的男女乒乓球员共有60余名。爱好乒乓球运动的朋友们，可以根据自己的时间、技术水平选择参与不同的组别，来此切磋球艺、锻炼身体和丰富业余生活，提高生活质量。

目前，加华文化中心有如下几种组别供你选择：

一、加华文化中心乒乓球俱乐部：这是文化中心乒乓球各组别中，水平最高、活动时间最长、比较正规的一个乒乓球团体。俱乐部球员有一定的技术基础，在渥太华业余乒乓球选手中应属中等档次。许多球员少年时代在体校练习过，可以对练，可以比赛。由于大多数球员之间水平接近，练习比赛相互之间均有一拼，大家感觉很有意思。现有球员30余名，计划增加5-8人，4月1日起，新的年度开始收费，也开始招收新队员。名额有限，先到先得。

常规活动时间：周日上午8:30-12:30，周二和周四晚上6:00-10:00。

二、老年组（60岁以上）：老年组队员属于加华文化中心常规活动会员，交乒乓球活动费后还可以免费参加其他的常规活动。

乒乓球活动时间：周一和周五上午10:00-12:00，周三下午1:00-3:00。

三、自由组：可以随时加入。活动时间：周六上午11:00-下午1:00。

四、中午组：为上班族提供午间服务。活动时间：周一至周五12:00-13:00。

五、周末组：可随时加入。活动时间：周日下午12:30-3:00。

为了您的健康，文化中心乒乓球俱乐部热诚欢迎您加盟！

咨询联系人如下：

李建国：613-864-3068

周万方：613-918-5829

严威凯：613-794-1304

文化中心地址：397 Kent Street