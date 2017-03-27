首期青少年桥牌培训初级班课程进入到中后期

由北美桥牌联盟（ACBL）红宝石终生大师乐兵先生主持的渥太华首期青少年桥牌培训班，自今年1月21日开课以来，已经深深地激发了参与学牌的青少年学员对桥牌的浓厚兴趣与热情。乐兵大师采用课堂讲授与学员实习打牌相结合的互动式教学方式，在教学中还大量使用生动形象的比喻与逻辑推理与联想，以达到深入浅出的教学效果。除课堂讲述与课外作业之外，乐兵大师还充分利用门户桥牌网站平台，成功地创立了组织学员网上训练的辅助教学模式，让青少年学员在网络桥牌的实战环境中，运用实践课堂所学概念与知识，做到学以致用。此外，乐兵大师的整个教学过程全部采用英语，选用的也是北美桥牌联盟编订的标准英文教材，既适合于在加拿大教育环境中成长的青少年，又充分体现了原汁原味的北美桥牌理念。本期学员共九人，大多数为天天中文学校的学生，也有来自市中心的Lisgar高中的学生。据乐兵大师介绍，本期培训课程为北美桥牌联盟教育部授权，并给予了教材上的支持，共有八次课程。培训结束时，每位学员都将获得北美桥牌联盟所颁发的结业证书。

除了这九名青少年学员外，大多数学员家长也全程旁听了乐兵大师的讲课，并参与协助学员课堂练牌。由此，家长们不但增长了桥牌知识，而且了解了桥牌的英语术语，受益匪浅。

现代桥牌（Bridge Game）是一项起源于北美、流行于世界的重要智力竞技项目，是扑克牌中最高档次的游戏活动，是一项集逻辑思维、社交技能与团队合作精神为一体的阳光游戏项目。长期以来，华人在桥牌活动中有不俗的表现与贡献。数年前，美籍华人杨小燕女士发明了精确叫牌法，并数次获得世界女子冠军。中国的许多领导人都是桥牌爱好者，如邓小平、胡耀邦、万里等。参加桥牌活动可培养其面向未来社会的精英意识与素质。

天天中文学校、渥太华中国校友会以及以天天中文学校为活动基地的渥太华华人桥牌俱乐部成员为本期培训给予了大力支持和协助，并将继续开办初级班，同时中级班的开办也在计划之中。我们期待着青少年华人在不远的将来开创一片广阔的桥牌天地。

渥太华华人桥牌俱乐部供稿