《问暮鸦，自答》 文 / 十月 Canada

李万里沉下脸，筷子中间夹着的一只扁豆停在半空，他举着筷子和扁豆说：“你知道大双他父母有多好吗？他们多善良啊。”他义愤填膺地瞪着我。他此时的不满有两点，其一，我怎么可以和有这么好父母的大双分手；其二，我觉得他特别希望我过着普通得不能幻想未来的日子。

大双他妈在早餐店工作，卖炸糕油条豆浆；大双他爸从部队转业，被分派去了园林局下属的一个植物园，所谓的看场子的工作。大双没考上大学，高中毕业后拜了个修车师傅，学起了修车手艺。偶尔地，他会饱含真情地对我说：“以后我养着你，养得起。”

有一次经过橱窗，看见一条红裙子，我买不起，他也买不起。

赵军给大双打电话，说他有个挣外快的修车活，周末去几个小时，修好了给二百块。大双花了半天功夫高兴，又花了半天功夫修好了车。临走，谁都没提二百块钱的茬儿。两周过去了，我问大双：“要不要问问赵军报酬的事儿？”“算了，都是朋友。”大双说。半边脸的不满，半边脸的无可奈何。

这时候，我认识了吴波。“请你吃饭？”他这么开头。

吃饭又不是和他谈恋爱，为什么不去呢？我觉得我的想法没有错，就去了。他让我自己点我爱吃的菜，我捡了两个不贵又好吃的点了。他拿着菜单，补了一份腰果虾仁和松鼠桂鱼，又点了饮料和主食。我觉得，心里面应该有很感动的情绪飞过去。

当一个刚刚步入社会的女孩儿，刚刚接触社会面，虚荣心和年纪是匹配的。没有过虚荣心的女孩儿，对不起青春年少。

送我回家的路上，经过橱窗。我驻足地看了一会儿那件红色的连衣裙，他说如果可以的话，请我允许他买下来送给我。我拒绝了，但我正在想：“如果我可以以自己的力量买下它，那么，和我一起并肩前行的男子，一定不会是大双。”

“分手吧！”我说分手，大双回答说好。我就把所有的，他曾经送给我的各种小礼物，一股脑地放在他面前。他收起来所有，走了。

两个月之后，在我以为和大双的这全部的七年即将过去之后，他回来了。面对我的惊讶，他解释说自己从来都没有相信过，我们会分手，他觉得这是我又一次的故弄玄虚。“去看电影吧！”他说这话的时候，他以为我仍然是那个愿意为爱情的纯粹，付出我今后人生的人。

爱情并不纯粹，我并不纯粹。

李万里是带着斧头闯进门的，他的第一句话就是：“你就不珍惜这七年？”“我更珍惜人生。”我的回答显然是激怒了李万里，他又逼近一步：“出去说。”

李万里和大双是多年的哥们儿，他理应是要出头来说和的，他做得没错，我回答得也没错。我说：“当你准备改变人生的时候，如果身边的那个他不是同样的来头，你不需要改变他，你只是需要改变选择。”

“还有一件事儿…”我喊住李万里，继续说：“大双的父母，真的是非常好和非常善良。但是…”李万里没有耐心听，我想继续说的话，他的耐心里头没有分手这个事实。他推起自行车，单脚滑行地远去了。我只是想说：“我也有想念。”

二十年过去了，我对于当年的放弃仍然有想念，和没有遗憾。

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