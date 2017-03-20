早春二月十七日，恰逢雨水节气，加国雪霁放晴，阳光明媚，冰冻融化，空气清新，中外友人120位聚集670 Albert St好伙伴老人活动中心，由海老会牵头，举办第四届迎春联欢会。农历正月未过，正当时候。

今天的联欢会由林平女士主持，她身穿红色唐装，笑容满面，亲切和蔼，给大会增添温馨的气氛。她用中英双语报幕，首先请出海老会主席钱天维女士，代表海老会送上一幅由张惠萍画家绘制的“金鸡报晓”水墨画，画面呈现一头公鸡昂首挺拔，尾毛高翘，大有“一唱雄鸡天下白”的气势。旁边下蹲的母鸡蛋儿缠身，子孙满堂，家族兴旺，俨然渲染出合家团圆、和谐欢欣的氛围，神情逼真，栩栩如生，切中丁酉年的主题。

钱主席用流畅的英语与母语致简单祝辞，突出属鸡的大有才能，工作努力，兢兢业业，爱护家庭，祝福新的一年家庭更加和睦，人人身体健康！

接着是半小时的文娱节目。太极达人杨永香，与李容辉、高爱玲三位，一身红色太极服，轻柔飘逸上场，双手合十，一曲《中华有神功》铿锵有力，卧似弓，站似松，坐如钟，东方一条龙，儿女是英雄，中华民族的豪情壮志，尽在这一招一式之中。表演者仪态端庄，动作到位。“西湖山水双扇”，借用“白蛇传”凄美越剧音乐，表达古代女子对爱情的忠贞不渝，缠绵悱恻，如诉如泣，感人肺腑。中国传统儒道哲学中的太极，因集颐养性情、强身健体、技击对抗等功能为一体，深受老外青睐，博得阵阵掌声。

柔力球，柔软有力，弹性圆球在网拍上滚动、旋转、跳跃、上下翻腾，始终球不离拍，足见功力显赫！

康建军的民族舞蹈可谓婀娜风韵。新疆是个好地方，美丽的田园可爱的家，她不时俯仰摇晃，拍手蹬足，手脚协调，变换多种姿态，表达对家乡的热爱之情。翻身农奴把歌唱，用双手甩动长袖来反映西藏农奴“叫我们怎能不歌唱”的感恩欢快心意。独舞技艺可谓精湛绝伦！

最后王申的独唱《夕阳红》，唱出老人无限美好的晚年。生命之美不在年龄，夕阳焕发霞光染红半个天际，照出我们激情燃烧的岁月！

大厅摆放三十几张方桌，围坐中外朋友，桌上摆放着西式刀叉餐具，共享丰盛午餐。第一道是热气腾腾的中式馄饨，肉馅鲜美，汤汁浓稠。接着是每人一盆色香味俱佳套菜，肉丸子，咕噜肉，配有橙色胡萝卜，绿色豆芽炒素，加上米饭，洋春卷点缀，荤素搭配，中西合璧，营养丰富。最后的咖啡、冰淇淋，爽嘴开胃消食，大饱口福！笔者第一次与老外合餐，愧疚英语水平太差，只能用简单词汇，借助手势，表达友谊！

一年一度的中外老人聚会，意在让我们逐步融入加拿大主流社会，加国政府已把我们的春节列入他们的假期，极大鼓舞华人移民的信心，聚会让我们感受到洋人的热情纯朴友好，热烈掌声发自内心，义工服务源于奉献，我们要刻苦学习英语，更多与他们沟通，我们的生活必将像阳光普照大地，美丽灿烂！

文 / 悠扬琴声

Ottawa Chinese Newspaper 《中华导报》 Canada China News