《爱不爱他》（下） 文 / 十月 Canada

七点钟起了床，没来得及吃东西就着急嘛慌地出了门。夏明川要在八点钟之前赶到照相馆，按照事先和摄影师约定的时间，晴天八点开始化妆，选四件礼服，九点钟开拍。

晴天自然是早到的，自从她听见夏明川说：“我哥们说，照个婚纱照挺好。”就高兴得很。她才不管是夏明川自己的决定，还是听了朋友的话才有了决定，只要这个决定是她喜欢的，就是最好的。

“我选了一件白色低胸婚纱，一件明黄色礼服，一件深紫色的，和一款中式的旧社会地主和地主婆的服装。”

“都听你的，反正我就跟着搭配走。”

“嗯嗯。”

“扭腰，再扭腰。”

“眼睛睁大点儿，再睁大点儿。”

“扭腰虽然难一点，但是还可以再扭一下；眼睛睁大恐怕不行，就这么大了。”

晴天总是隔三差五地想起夏明川，她觉得那一刻，夏明川是真爱她，她也爱他。“毕竟，他给我留下了一条不算便宜的项链，和一个回忆。”她这么想，她就这么相信：“夏明川，他是爱我的。”

“我爱上别人了。”

“我不爱你了。”

“可我觉得，你确实是爱我的，等过一阵子，你就会重新确定你爱我。”

“让我走吧。”

老高的爱，浪漫的，充满了人间的温暖。他每一次看见晴天，都会有一刻是目不转睛的。有时候，偶尔他也会转头，但很快地他就会重新让晴天回到他的视线之内。

“你不会丢的，你总是在我的视线之内。”

“那就是说，我可以胡乱地在街上走？”

“是。”

和老高认识之后，晴天就不再记住各种不好记住的有拐弯的路，东和西，东南和西南，她从此就不打算分得清楚。

“我在哪？”

“你打开地图，把地址输进去，跟着箭头的指引走。”

“地图上说往北，可哪边是北，我问了一位路人，他也确定不了。”

“告诉我你前面的有什么建筑。”

“一个酒吧，D Bar。”

“很好，按这个方向走，我过来迎你。”

晴天必须承认，老高有耐心，很多的耐心，很多很多。所以她时刻都期待着，享受这种被耐心围住的一刻，她感受到的很幸福。“夏明川曾经也是很有耐心。”看见老高往这边走，晴天不再去想夏明川的耐心。

“和我照婚纱照的男人，他爱我吗？是的，他爱我，要不为什么会有婚纱照。”

“老高爱我，他爱我吗？可他……”

“我爱夏明川多一点，是因为婚纱照吗？”

对于金钱在爱情中的地位，晴天有点搞不通道理。有文章说，他舍得给你花钱，他才爱你。“可夏明川说不爱我了，但他给我买了项链和拍了婚纱照。”还有文章说，不舍得花钱的男人，他只是没有那么爱你。

“老高说他爱我。”

“可是…”

“五年来，他只是花钱，他什么都没有留下过，没有证据表明他来过。”

“爱情重要吗？”

“爱情不重要。”

晴天又开始自问自答了。

“婚姻重要吗？”

“婚姻不重要。”

“那什么才是重要的？”

晴天在心里默默地，又是很无奈地对自己承认了一件事：“夏明川的那条钻石项链，才是爱情的证据。”她不想承认金钱对爱情有很大的影响，但是，有很大的影响。至少，她对夏明川是念念不忘的。

爱不爱他。

十月的新浪博客：http://blog.sina.com.cn/xiaojun701

留言信箱：1523187841@qq.com