地中海摄影写生之旅（2）——游轮启程 作者：路风（轻轻地吹）文/摄影

（威尼斯的夜景，美轮美奂。威尼斯因水而生，因水而美，因水而兴。）

（雾，仙境般地环绕着游轮。）

（延期32小时后，浓雾渐渐散去，港口开放。船长宣布挪威精神号地中海之旅启程！）

（大美威尼斯！）

（甲板上没人，用三脚架的好处就是方便肆无忌惮地拍照。）

（自助早餐）

（航行中的游轮旋梯）

12月9号23点钟是游轮启程的时辰，14点钟，客人便可以登船入住。

下午从威尼斯布拉诺岛回来，到旅馆领取寄存行李，便踏上了开往港口游轮的水上巴士。

眺望貌似近在咫尺雾中游轮伟岸的身躯，真要去到它的身边，也要辗转水上巴士和接驳火车花上一两个小时才能实现。办理登记、安检、消毒双手等必须的手续后，进入游轮房间已经是晚上八点半钟。

此时的雾气弥漫大地，触手可及。10米以外只见孤身只影、轮廓模糊的路灯。

游轮给我留下极好的印象：饭来张口的美食，洁净舒适的卧室，世界一流的歌舞，丰富多彩的活动，是平民百姓的我们平常难以享受得到的。所以，攒足银两，选择淡季，奔赴游轮住上几日，是俺们百姓人家充当中产阶级、号称“去某处度假”的首选。

传说，一对热爱游轮的爱情老者，男人临终前对妻子叮嘱：爱妻啊，等我走后，您的余生就到游轮上度过吧，那样，我才能放心地离去啊。更有甚者，一位医务工作者对我说，她的同事们计算过，在游轮上面生活比住老年公寓划算。那是何等规格的老年公寓啊？无论如何，这代表了部分人民的心声。这就是为什么观看歌舞节目的游轮剧场里，百分之八十是银白色头发人士的原因所在。

我爱游轮！

游轮24小时供应食物。晚上9点钟放下行李直奔自助餐厅，解决尚未晚餐、饥肠辘辘的问题。

自助餐厅的食物，西式中式、生的熟的、素的肉的、干的汤的、水果甜食、咖啡果汁……应有尽有。主题餐厅：中餐、日餐、欧味餐厅也可任意选择。唯一要注意的是：别失去控制，暴饮暴食，做伤害肠胃的事情。

第一次上游轮，朋友在4日游的最后一天，以绝食来治疗前3天海吃猛塞致劳累的肠胃，差点胃穿孔旧病复发。警示啊！

饭后参观视察了本艘游轮的主要活动场所，了解将要在这里生活11天（实际上是12天）的具体活动空间，船头船尾上下左右的方位。

当晚安顿就绪，上床入睡按下怀表。23:00游轮即将出发。

第二天早上醒来，感觉船只平稳依旧，立刻穿上衣服，携带相机、手机、帽子、手套步出甲板。

原来游轮没有启程。雾锁港口！

甲板上湿淋淋的，雾气在船的栅栏里穿梭。站在船头却看不见船尾，港湾里临近的船只销声匿迹。

行程停滞，但是，景致柔美，罕见！千载难逢！

威尼斯，人不留人，天留人呐！下午3点钟喇叭里传来了船长亲切和蔼的声音：允许客人们再游威尼斯，凌晨2点钟返回游轮，并酌情调整航程。

藏匿在雾中的威尼斯，下午3点钟已经夜幕降临。

游轮人民吃喝玩乐、歌舞升平的幸福生活，丝毫没有被大雾游轮停滞影响。

只是网络人民上船后，过上了与世隔绝的寂寞生活，有点不适应。船上没有免费Wifi，需要购买，购进价：100分钟75美元。上岸Rogers漫游，每天/10加元/人。船上靠岸漫游20兆$10。我在旅途中发出的九张朋友圈照片，皆是在上岸时在旅游巴士前往景点的途中，用漫游所发。

延期32个小时后，12月11号清晨7点钟，浓雾淡薄，港口开放，船长发出了“挪威精神号”游轮启程地中海之旅的指令。一阵莫名的愉悦顿时涌上心头。人们起床，纷纷走向甲板，瞻仰港口的真容，远眺水中威尼斯魅力无穷的倩影……

挪威精神（Norwegian Spirit）是挪威邮轮公司（Norwegian Cruise Line）旗下的一艘豪华邮轮，1998年9月24日下水。邮轮全长881尺，宽105尺，共14层，可载2,980人（乘客2,018人，船员962人），排水量75,338吨，航速24节。船上有游泳池、健身房、赌场、电影院等设备。挪威精神号前身是丽星邮轮（Star Cruises）旗下的狮子星号（SuperStar Leo）。

谢谢欣赏！待续

路风美术教学中心电话：（613）228-1259