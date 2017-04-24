东安省台山同乡会通告 二零一七年四月二十一日

一、本会将举办第五届庆祝双亲节聚餐

时间：二零一七年五月九日，星期二，下午六时；

地点：东方明珠城酒楼；

票价：会员二十元，非会员二十五元；

宴会现场将设抽奖及卡拉OK等节目。

二、本会近期将组办一次满地可一日游，票价定为三十五元，欢迎参加，相関事宜，请查询以下理事。

三、十一届理事任期即将届满，兹定于六月三日十二时于洪门礼堂举行第十二届新理事选举，希望台山乡亲们踊跃参与。选举人及候选人资格如下：

凡本会基本台山会员皆享有选举及被选举权，若仍未登记在案的乡亲，请从速登记，或於选举当天填表登记，以便行使权利。

会员资格：

A、父、母或本人或配偶原籍台山；

B、加拿大公民或永久居民；

C、年满十八岁或以上；

D、居住于东安省地区——渥太华及周边城镇如Kingston、Cornwall等；

E、无犯罪记录。

所有查询，请联系以下理事：

陈 森：613-592-9736

方国盛：613-722-8015

刘瑞兰：613-731-0874

余丽婵：613-738-7199

王国强：613-736-0772

Email：primngca@yahoo.ca

本会网页：www.eohsa.org