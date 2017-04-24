联谊社积极开展“支持‘欲设南京大屠杀纪念日提案’”签名活动

渥太华中老年华人联谊社自得知华人议员黄素梅女士在安省议会提出“欲设南京大屠杀纪念日”提案的有关消息后，立即于4月3日召开共同社长会议，制定征集签名计划，并于4月5日向参加唱歌跳舞活动的社员进行了传达。广大社员立即行动，迅速开展了征集签名活动。许多年龄接近或超过八十岁的社员，有过日本侵略中国的痛苦经历，对签名活动非常积极。他（她）们不但发动全家人员签名，有的还不顾年老体衰和行动不便，走街串巷组织签名。八十二岁的共同社长王中南（女）不仅在她居住的老年公寓走家串户征集签名，还利用星期三上街买菜的机会宣传组织签名。共同社长蒋腊英、刘琪、杨海、周德清等，都积极参加了这一活动。执行社长周万方，一个人组织签名近百人。到4月12日，联谊社共组织签名176人，用实际行动表示了对上述提案的积极支持。

联谊社活动信息

◆ 联谊中老年合唱团、舞蹈团/致公活动中心老年合唱团、舞蹈团已于4月5日在472 Somerset洪门民治党活动室开始了2017年度教唱歌和跳舞活动。合唱团由周德清担任老师。周老师已经有17年的教唱歌经历，在来渥太华之前就在石家庄、海口组织过合唱团，他的事迹在国内一些报纸曾有过报道。2012年来到渥太华，又在联谊/致公合唱团教唱歌150多首，今年计划再教唱25首以上。周老师教唱的歌曲，具有内容健康、旋律优美、好学好唱、适合中老年人学唱的特点。由蒋腊英女士组织并担任教练的舞蹈团，既有民族舞、扇子舞，又有广场舞、腰鼓、秧歌等。蒋腊英老师是资深的舞蹈老师，各种舞蹈都能教能跳，深受舞友们的欢迎和尊敬。

◆ 联谊社2017年度收交会费的工作已于4月5日开始，会费5加元/人。新老会员可在星期三到洪门党部活动室交纳，也可在联谊社其他活动场所交纳。

联谊社宣传组 2017-4-16