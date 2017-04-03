《欢乐春节到枫华》 郭锡伯 报道 宋子安 摄影 （2017年1月29日）

（枫华老年联谊会领导及演员和众来宾合影）

（李会长和画家向省议员鲍勃赠画）

2017年1月21日，斯蒂温·路易斯中学学生大厅里欢声笑语，密西沙加枫华老年联谊会200多位会员身着节日盛装，欢聚一堂，迎接即将到来的中国人的新春佳节。春节，一年最好的日子就是从春节开始，今年春节又是加拿大联邦政府认可的首个春节，意义非同一般，成为枫华老人最向往的节日。安省省议员Bob Delaney（MPP）、密西沙加市长Bonnie Crombie、密西沙加市议员Pat Saito、新天地老年联谊会冯宝丰会长、奥克维尔九九联谊会张秀荣会长、耆晖会梁姑娘及赵瑛等贵宾，来到枫华和我们一起参加了这次联欢活动。

联欢会开始，来宾走向主席台，全场齐唱加拿大国歌。枫华老年联谊会李树基会长首先致欢迎词，他首先代表枫华会热烈欢迎各位贵宾，给会员和来宾拜年。接着他总结了枫华老年联谊会一年来的各项工作。他说，在大家的共同努力下，我们启动了联邦新视野基金会资助的抵制虐老项目，配备了多名工作大使，对项目进行社区调研，召开了二十多次座谈会，编出了敬老、爱老的文艺节目；同时在安省老年部的资助下，开展了认识加拿大历史文化的活动，通过五次参观自然保护区、大瀑布、动物园、古城堡和文化风景区等丰富多彩的学习活动，更加了解和热爱加拿大。今年是鸡年，又是加拿大建国150周年，我们祝加拿大繁荣昌盛，人民安居乐业。接着，安省省议员Bob Delaney讲话，他用中文对大家说“新年好！”；立刻拉近了和大家的距离。密市市长Bonnie Crombie代表密市人民祝贺中国鸡年的到来，并通过枫华给密市全体华人拜年；密西沙加市议员 Pat Saito等来宾都纷纷上台讲话，她们赞扬鸡的勤恳、准时、和负责任的品德，祝大家在新的一年里积极进取，大吉大利。枫华理事会秘书黄双庆妙语连珠的精彩翻译使大会充满了欢乐的气氛。

集体诗朗诵《加拿大，你是人间最美的天堂》拉开了联欢会文艺演出的序幕。由合唱队演唱的加拿大民歌《红河谷》、高亢嘹亮的《歌唱祖国》掀起了联欢会的第一个高潮。接着艺术团演出了喜气洋洋的舞蹈《舞动中国》，使节日气氛更加浓厚。舞蹈形式多样，已达姥姥、奶奶年龄的舞娘们都成了响当当的演员，她们演出的蒙古舞、广场舞、水兵舞，婀娜多姿、绚丽多彩。独唱演员徐建华的《情怨》，把情字唱的情深意浓，京味十足，曹诚的《滚滚长江东逝水》声情并茂，唱出了山河的雄伟，历史的沧桑，都是高水平的独唱。唐英的独唱《梅花蕊》融合了马凤琴、陈家芳的伴舞，歌舞结合顿显特色。陈蒲玲的京剧《霸王别姬》都是大家喜欢看的国粹，她完美地展现了虞姬凄美、壮烈的情怀。吴春林和卢天明的相声《找乐儿》，通过老年人在曲折的移民生活里寻找快乐，批评了当前社会中的虐老现象，提倡敬老爱老的良好风气，说、学、逗、唱，引起台下阵阵笑声。其他还有乐器组演奏的《解放军进行曲》威武雄壮，24式太极拳队的群体表演，整齐协调，充分体现了枫华会的团队精神。

枫华书画展是联欢会中引人注目的另一道人文风景线。枫华会多年来引导会员探讨在加拿大多元文化的环境里，如何使中华文化发扬光大这一主题，引导会员经常开展书法与绘画交流。自2003年开始至今已举办13届。这一届会员们各显神通，所送展品有绘画、书法、诗词等40多幅艺术作品，呈现了百花齐放、争奇斗艳的情景。在画展上，会员和来宾纷纷争相观看，有的还出钱买画，看到来宾如此钟情，李会长还将杨素莲、续龚、魏玉冰等画家的部分展品赠送来宾，拿到画的来宾高兴地在画前和作者合影留念。春鸟登枝歌盛世，金鸡一曲贺新年。中国的春节穿越千年来到异邦，逐渐使这一节日文化融进了加拿大社会。已在2016年取得丰硕成果的枫华会员，正满怀信心踏进新的2017年，在新的一年里，去实现老有所用、老有所养、老有所乐的新目标。