【梁喜惠中华易医养生专栏】中国传统饮品—茶

茶中“五行”

4、白茶

白茶属轻微发酵茶，满披白毫，如银似雪而得名，汤色浅亮。代表茶是福建大白毫。白茶五行归金，口感辛香，气味鲜香；入肺经，通大肠经，肺主皮毛通透，故白茶能以表透毒散热；适合秋季饮用，降火去燥、清肠排毒。秋季“化者为收，其气为燥，五行属金，五脏主肺，在色为白”。秋季是自然界万物肃杀、百叶凋零的季节，使人有口干舌燥、咽干口苦之感，最易引发呼吸系统的疾病。此季应喝白茶。白茶性凉，主肃降，故能降火，清肠排毒，利尿、通便，还能提高人体免疫力，甚至有研究表明白茶防治癌症的功效是绿茶的五倍。

5、黑茶

黑茶一般原料较粗老，加之制造过程中往往堆积发酵时间较长，因而叶色油黑或黑褐，汤色黑黄，故称黑茶，属于后发酵茶。云南普洱茶为其代表茶。黑茶五行归水，口感咸涩，气味陈香；入肾经，走膀胱经，肾为人体动力之源，故黑茶有延年益寿之效，膀胱为人体排泄经脉，故黑茶又能减肥降脂；适合冬季饮用，温蓄阳气、健胃、暖腹。冬季“化者为藏，在气为寒，五行属水，五脏主肾，在色为黑”。冬季天地之气闭藏，江河湖水冰封，阳气渐消，万物蛰伏，人体对能量及养分的需求较平时要高，肾脏需藏精越冬，因而，多食少动易积食蓄肉，令人生病，此时应多喝普洱茶，以温蓄阳气，健胃、暖腹，清脂通便。中医讲“阴平阳秘其身乃健”，其前提是“三通、一平”，三通者，便通、气通、血通，而普洱的保肝健胃、消脂通便之功是诸茶所不及的。冬季通便实乃养生之大事，便通气才通，气通血才动，血为气之母，气为血之帅，气血调和才能阴平阳秘，冬季养生当首推黑茶，保肾养精、以色补色。

“茶中蕴五行”，通过对自己的了解，选择适合自己的茶品，汲取五行茶道，一边喝茶一边细品人生，也就达到了养生长寿的目的。

梁宪春，字喜惠，号寂远。居住在大陆时是地质工程师，现在是加拿大本土毕业护士，（北京）中国中医针灸协会会员。本着“仰观天文，俯察地理，中知人事”的原则，以求自救救人。根据自己的理解和认知能力喜欢把学习所得与大家分享。仅此参考，言者无过，闻者足戒，见善随喜。

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