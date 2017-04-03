华创联谊会举行成立大会

由中央海外高层次人才引进工作小组指导、国务院侨办、湖北省人民政府和武汉市人民政府共同主办的华侨华人创业发展洽谈会（简称华创会），自2001年成立以来，已经成功举办十六届，成为全国侨务系统引智引资知名品牌和海外华侨华人回国创业创新发展的有效平台。

为支持华创会工作，由张安民、洪志勇、但汉鸿发起并筹建了华创联谊会。联谊会于2017年3月25日在加拿大首都渥太华举行了成立大会。大会由华创联谊会副主席楚红秋主持，秘书长吕力宣读了华创会给联谊会的贺信。最后，由张安民主席发表了热情洋溢的讲话。他首先感谢了华社的热情支持，然后阐明了联谊会的宗旨是为海外侨胞回国创业创新提供交流、搭桥、互助的平台—既为中国国内也为当地经济、社会服务。

华联会副主席黄源、中国校友会前会长王耀平以及加拿大文化科技交流中心主席莫艳梅先后致辞。参加大会以示支持的还有中华会馆主席薛金生；加华文化中心副主席孙毅；健康时报创办人兼总编张志刚，社长黄飞；卡尔顿大学学生会主席杨伟；科技协会会长洪志勇；湖北同乡会会长刘江；山西同乡会会长赵燕滨；洪门致公党青年委员会主任刘佳，副主任周焘；湖南同乡会理事陈佳；武汉大学校友会理事韦绍英；复旦校友会理事唐健；渥太华收藏协会理事杨勇森等。

大会在欢快热烈的气氛中结束，与会者仍久久不愿散去。

华创联谊会供稿 摄影：毛为民，Duke