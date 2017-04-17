庆祝三十周年渥太华龙冈亲义公所简介

（渥太华市长沃特森先生（中）致赠纪念牌给龙冈公所，由应届主席张重光世长（左）及卸任主席刘碧霭世谊（右）接受。（梁丽芳摄））

（渥太华龙冈亲义公所17-19年度部分理事。（梁丽芳摄））

（渥太华龙冈亲义公所妇女部17-19年度部分理事。（梁丽芳摄））

（乐富中奖者梁重豪先生与龙冈新旧主席（左）及两位晚会司仪合影。（赵卫民摄））

（渥太华龙冈亲义公所庆祝世界龙冈日及成立三十周年纪念联欢晚会一角。（赵卫民摄））

（龙冈公所张重光主席与《健康时报》黄飞社长卡垃OK一曲。（赵卫民摄））

渥太华龙冈亲义公所於四月四日世界龙冈日举行联欢晚会，同时庆祝公所成立三十周年纪念及第十五届职员就职典礼。

晚会假本市扬子江大酒家举行，到会者有各侨团领袖、商贾名流，渥太华市长沃特森先生也携其助手亲临到贺，并致送纪念牌。

晚会在卡拉OK及抽奖的气氛中进行，好不热闹。

渥太华龙冈亲义公所系刘关张赵四姓昆仲，秉承其先祖刘备、关羽、张飞及赵云的忠、义、仁、勇的精神而立会。目的是敦睦宗谊，联络各界人士，互相帮助，协助新移民融入主流社会，共谋福利。是一个无政治、无宗教的非谋利团体。

第一间龙冈亲义公所是十九世纪末期时在美国的三藩市成立的。目前已发展成全球性质，全世界现有近一百五十多间。世界龙冈总会设在台北，美洲总公所在三藩市，加拿大的总公所则在域多利。虽然各地公所与公所之间均有密切的联系，且宗旨相同，但都是各自独立、各自为政的。

渥太华龙冈亲义公所成立於一九八七年，曾经过不少困难，但在历届领导人和各兄弟姊妹的同心协力和孜孜不倦的努力下，又得到各地宗谊和本地侨社的支持，故会务蒸蒸日上，且能自置会所。三十年来，公所每年均如期举行各项会员活动，如节日聚餐、夏日郊游、祭敬先侨等。并积极参加侨社的公益活动，如大型的庆典、赈灾筹款、捐血运动和探访老人等。

渥太华龙冈亲义公所的会址是在华埠的剑桥街北一百六十五号。17-19年度的执行理事如下：

主 席：张重光

副主席：刘碧霭、关崇达、张庆积、赵耘清

书 记：刘国柱、张庆积

财 政：关谭碧彩

妇女部主任：关谭碧彩

副主任：刘碧霭、关黄丽蔷、张庆积、赵莫颂君

书 记：张庆积

财 政：赵莫颂君

渥太华龙冈亲义公所欢迎未入会的四姓昆仲参加入会，欢迎各界朋友驾临指导。