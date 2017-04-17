丽都河上百舸争流——华人龙舟队招募队员通告

春暖花开，大地复苏，又到了百舸争流、水上龙舟大赛的招新季节了！

渥太华国际龙舟节到今年已经有二十四年的历史了。这二十四年来龙舟节已经为四十一家慈善机构筹集了四百万元的善款。这一由纪念中国古代爱国诗人屈原而起的集个人体能与团队精神完美结合的运动，吸引了全球越来越多的爱好者参加。今年的比赛将于6月24-25日在风景秀丽的丽都河畔Mooney’s Bay举行。

我们渥太华华人自己的龙舟队也在近几年内取得了骄人的战绩。由渥太华地区中国十大高校校友会组织的多伦多咸氏金融公司冠名赞助的联校龙舟队（Shenglin Dragon Warriors）将是今年第十次参加竞技，而另一支由渥太华华人餐饮集团赞助的新旅今年冠名“The Fry”将第三次参赛。去年餐饮集团以“满糖记”冠名，这支才第二次参加国际龙舟节的龙舟队，就勇猛地杀入了决赛圈。

热爱体育运动的朋友们，喜欢集体活动的乡亲们，龙舟赛可以让你真正体验什么叫同舟共济，什么是劲往一处使，汗往一处流，什么可以称为真正的舟友兄弟姐妹！这些在你挥桨拼杀、奋勇争先时都会给你留下深深的烙印。您还等什么？想要体验心动过速的感觉吗？想要交到真正的良师益友吗？想要让自己的体魄更加强壮傲人吗？来吧，快来加入龙舟队吧！

我们的组队宗旨是：锻炼身体，增进友谊，弘扬中华传统文化，参与本地慈善事业。

报名要求：

华人、华裔，男女不限；年龄：14 周岁以上。

热爱体育运动，定期参加体育锻炼，上肢力量较强，耐力和协调性较好。

遵守纪律，服从指挥，有团队精神。

从四月下旬开始到五月底，每周日下午都有共六次的陆地体能训练。六月初开始到比赛前有七次水上实战训练。根据训练情况，我们每个船队将选拔28位正式队员（包括10名女性）并上报龙舟赛组委会。

积极参与龙舟赛组委会组织的为本地慈善机构募捐的活动。

报名日期：即日起开始啦！

报名方法：微信报名请扫描微信二维码微表报名。



或发电子邮件至ottawadragon@gmail.com，报名时请提供中文姓名、性别、联系电话、电子邮箱地址和微信号，以及是否愿意担当舵手、鼓手或桨手。

希望大家踊跃报名，并请相互转告。

联校龙舟队 谨启