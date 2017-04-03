渥太华华人社区服务中心消息



东区老人图书馆小组

4月5日周三上午，10:30-12:30。老人免费公车日。

地点：Cumberland图书馆。1599 Tenth Line Rd. Orleans。进门左手最后一个教室。

题目：邻里关怀互助讲座。

提供小点。报名：613-235-4875，分机115。

讲座：如何申请政府补贴房/老年公寓

2017年4月19日（周三），下午2点至3点半。

400 Cooper St，2000号房间，A教室。

info & registration please contact Maggie Wei at 613-235-4875 Ext. 147

加拿大理财知识普及讲座

2017年4月29日（周六），下午1点至3点

400 Cooper St，2000号房间，B教室。

info & registration please contact Oscar Lu at 613-235-4875 Ext. 136

本周日晚渥太华中文电台节目预告 FM 97.9

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa 网站上收听华人社区服务中心的国语节目。

每周日8-10pm

电台信息和预告请看网页：www.occsc.org/媒体/渥太华中文电台

请继续参加签名敦促安省通过法案设南京大屠杀纪念日。

华人社团及华人社区服务中心呼吁更多签名以通过此案。加拿大华人参政委员会以及逾百个华人团体向华人社区呼吁支持安省议员黄素梅女士在安省议会提出的79号法案（Bill79）。该法案建议设立南京大屠杀纪念日，目前已经在省议会通过二读。

我们的目的不是要挑起仇恨，而是争取和平，而和平的保障首先是正视和记住历史，避免罪行重犯。

请有相同志愿者在我中心网站下载签名表，收集签名寄往表上地址。我中心前台也可以签名。新截止日期为4月15日。