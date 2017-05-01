【梁喜惠中华易医养生专栏】中国传统饮品—茶

茶的营养价值

1、热能。与其他食品相比，茶叶是一种低热能食物。茶叶所含热能与其质量和种类有关。一般是茶质量越好，热能越高。就种类来看，绿茶含热量最高（1.26-1.46千焦），其次是红茶、花茶、乌龙茶，砖茶最低。

2、蛋白质。茶叶中蛋白质含量相当高，其必需氨基酸组成与鸡蛋和黄豆相比，种类更加齐全。

3、碳水化合物。新的资料表明：茶叶中的碳水化合物含量多在40%左右，某些优质茶叶可高达60%以上，且多为多糖类。

4、脂肪。茶叶所含的脂肪不高，绿茶不超过3%，砖茶中含量为8%。

5、维生素。茶叶中水溶性维生素可全部溶解在热水中，浸出率几乎达100%。

6、矿物质和微量元素。茶叶中含有的矿物质占4%-9%，其中50%-60%可溶解在热水之中，能被人体吸收利用，有益健康。茶叶中含量最多的无机成分是钾和磷，其次是钙、镁、铁、锰等，而铜、锌、钠、硫等元素较少。不同种类的茶叶中其含量稍有差别，绿茶所含的磷和锌比红茶高，但红茶中的钙、铜、钠比绿茶高。

中医认为，茶叶上可清头目，中可消食滞，下可利小便，是天然的保健饮品。然而，茶叶的产地和品种不同，其药理作用也不一样。产于安徽者曰松萝，主要作用“化食”；产于浙江绍兴者曰日铸，专于“清火”；产于福建者曰建茶，专于“辟瘴”；产于六合者曰苦丁，专于“止痢”；产于滇南者曰普洱茶，则兼消食、辟瘴、止痢之功。可见茶叶入药有很大的学问。

梁宪春，字喜惠，号寂远。居住在大陆时是地质工程师，现在是加拿大本土毕业护士，（北京）中国中医针灸协会会员。本着“仰观天文，俯察地理，中知人事”的原则，以求自救救人。根据自己的理解和认知能力喜欢把学习所得与大家分享。仅此参考，言者无过，闻者足戒，见善随喜。

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