渥太华华人社区服务中心消息

1、为纪念废除《排华法案》70周年

Lillian Dyck参议员、Yuan Victor Oh参议员、Yuen Pau Woo参议员与加拿大国家电影局一起邀请您参加纪录片《在金山的阴影下》小型放映会。欢迎您在观影后参与座谈，纵论曾经针对加拿大华裔的歧视性法规，并探讨其历史渊源和深远影响。

时间：2017年5月9日星期二，下午5:30 -8:30。

地点：Parliament Hill，Wellington Building 310室。

180 Wellington St, Ottawa, ON K1A 0A6

走进《在金山的阴影下》，跟随Karen Cho的镜头，揭开一段段尘封的故事。从蒙特利尔到温哥华，寻访华人人头税（1885-1923）和排华法案（1923-1947）现今最后的亲历者。曾经有多少华人移民被这些法律法规阻隔并禁锢了踏上枫叶之国的脚步。沉沉史册、累累诗篇，交织着血泪情感。这部纪录片引领我们回顾那段艰难的岁月，重拾历史的流光，映照出排外、歧视和骨肉分离在加拿大乃至世界各国一代代人身上烙下的深刻印记。

请通知来访：senator.oh@sen.parl.gc.ca

现场供应点心饮料。

2、孩子上台表演的机会来了！5/28各式免费儿童亲子娱乐！

为了提供更好的服务、协助渥太华的移民在渥太华安居乐业, 并且庆祝加拿大建国150周年，渥太华华人社区服务中心邀请渥太华市长及数十个社区伙伴, 盛大推出“2017社区欢迎日”，给大家带来丰富多彩的实用信息和老少咸宜的娱乐活动，活动免费，欢迎大家和我们一起欢度周日下午。

活动时间：2017年5月28日（周日），下午1点-4点半。

活动地点：Mother Teresa High School, 440 Longfields Dr, Nepean。

为了让孩子们有一个展现自己才艺的机会，活动专门推出才艺表演，让孩子们可以自由组团一展才艺。如果您的孩子有以下任何一项才艺，欢迎报名参加我们的才艺表演：

小组唱/合唱、跳舞、乐器演奏、朗诵、时装表演、花式篮球、花式空竹等等。凡参加上台表演的孩子都可以得到奖状一张，以肯定孩子们的努力和感谢对社区活动的贡献。

才艺表演报名：

Queeny Liang：613-235-4875，分机168或queeny.liang@occsc.org。

报名截止：2017年5月12日（名额有限，先到先得）。

当天渥太华市长Jim Watson将会作开幕致辞，并在下午1点20分到2点与移民家庭合影，他还带来一份特殊荣誉的市长欢迎礼篮, 作为幸运抽奖礼品。当天还有许多儿童活动，包括充气蹦床、动物气球、面部彩绘、亲子游戏、幸运抽奖、儿童集体绘图，主题为加拿大150周年庆等。

3、自2017年4月26日起生效，渥太华警察服务部将会推出一个专门供人们在非紧急情况下拨打的电话号码。如果您处于非紧急情况下，例如车子被盗或者骚扰投诉，请拨打电话（613）236-1222寻求警察的帮忙。另外，您现在不必再输入分机号码来找到相关负责人员，我们全新的自动一体化语音回复系统（IVR）将会帮您找到最适合您情况的相关部门和负责人。

所有紧急以及危及生命安全的情况将继续可以通过911来电解决。

为了响应如今逐步发展的科技，居民们可以选择在网上提交投诉。以下内容的投诉报告可以很容易地在我们的网站上找到，包括：偷盗、损害个人私有财产、交通状况投诉、药品投诉、诈骗投诉以及仇恨犯罪。居民们同样也可以利用警察局网站上所提供的服务来对现有报告的内容进行补充。

4、本周日晚渥太华中文电台节目预告 FM 97.9

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa网站上收听华人社区服务中心的国语节目。

每周日8-11pm，周六早6-7点和周日早6-8点重播。

电台信息和预告请看网页：www.occsc.org/媒体/渥太华中文电台。