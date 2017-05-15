《夜晚应该快点儿，来。（上）》文 / 十月 Canada

阳光肆意地挥霍白日。

餐厅对面有一座写字楼，自两年前开始修整楼面，谁也没看出哪里有被修整过的样貌，它却是摆着一副，无论如何也修补不完的态度。一周有那么几日，晴天，中午十二点一过，四个装修工人便会头戴脏兮兮的头盔，穿着布满灰尘的制服，避过斑马线跑过马路。进门，一个装修工人摘掉头盔，他将头盔放到地上，其他三位也随着他一起，轻轻地放下头盔。

四只头盔挤在一起，灰尘从头盔上落到地上。

“您好吗，先生？”

“是的，非常棒的一天，就是很饿。”

“需要咖啡吗，先生们？”

“好的，小姐。”

服务员将菜单放在桌上。

“今天是新菜单。”

“噢，但我仍然想来一份牛肉汉堡和炸土豆。”大胡子工人说。

“也许我可以尝尝新鲜。”瘦瘦的这位，足有六英尺高。

“那么您两位呢？”服务员。

“还是老样子吧。”

威利斯身穿一件质地上乘的白色衬衣，他选了装修工人旁边的桌子坐下，叫了一杯啤酒。

“你凭什么这样说？”

“你这是准备开始吵架！”

女人没回话，男人也没继续追问。

男女之间，如果有几日是平静的，她就是不幸福。她总是想，幸福就是当心平静的时候，她要步步紧逼地寻求更幸福。所以，女人的责任就是挑起事端，比如，吵架。不痛不痒的话题，她紧紧地揪住话题。

回去刚才。

“你凭什么这样说？”

“你这是准备开始吵架！”

“约瑟芬，你好久没有说你只喜欢我。”

被女子称作约瑟芬的男人，有一次威利斯撞见他和他的妻子一起，也是坐在同样的桌子。他的妻子是一位娇小的，金发的，眼神略带着少许的忧郁的，一副她诺诺地维护他。“他是有妻子的男人。”威利斯在心里念叨。

“我只喜欢你，亲爱的。”男人就势地吻了女人。

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