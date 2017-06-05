您在观察: 首页 » 社区 » 《手机的呐喊》 李鸿举 / 渥太华

《手机的呐喊》 李鸿举 / 渥太华

作者: 日期: June 05, 2017 栏目: 社区 | 评论 : 0

09491964a-0

众人称我智慧机，
握在掌心不离弃。
我身如若真有慧，
感谢众生结缘时。
其实我性纯真朴，
只是金属电融器。
智者慧者是人群，
黄袍加我万人迷。
我今变成帝王身，
从未做过害人事。
肚子饿了会呼叫，
插上电源我欣喜。
平日我在暗处眠，
从不张扬让人知。
无奈用户太缺德，
滥用权力把我欺。
行路理应多谨慎，
偏要低头拨手机。
俗云马路如虎口，
用户伤命我受气。
好事万种无我份，
坏事点发传千里。
法院判我是祸首，
当然令我不服气。
更有用户太离谱，
废寝忘食玩手机。
一日三餐时间到，
三催四请不睬理。
入厕也要我作伴，
他泻嗅屎我闻气。
若是幼童爱哭闹，
派我充当安抚使。
童叟无欺是我品，
孩子见我哭闹止。
此刻我心有愧歉，
进入童境不适宜。
幼童入学受师教，
上网乱跑染邪气。
孟母三迁为哪状，
期待育儿有福址。
可怜天下父母心，
儿迷手机学业弃。
天下父母怪罪我，
有口难言情悲凄。
用户见我沉默应，
任意使唤更放肆。
睡前枕上看脸书，
醒後首先摸手机。
此类用户伤我心，
忍气吞声悔己迟。
有些素人心肠好，
劝我容忍过度期。
此刻我也常自问，
正负误差在哪里。
网红爆富非我罪，
人心贪婪该有耻。
雪耻之道无他途，
解铃难与系铃离。
找到原罪除陷阱，
网上方能解戾气。
瓦特当年有创新，
汽机惠及後代世。
我今入世有何罪，
瓦特是我表兄弟。
火药发明本来谱，
并非用来炸弱势。
劝君从此多用脑，
人手一机天作意。
我愿陪君同步走，
云端月明见星稀。

94501813

关于作者

中华导报

发表数目 : 2923

有关文章

© 2012-2015 Designed and Powered by WANG Advertising

回到上面