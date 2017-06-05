《手机的呐喊》 李鸿举 / 渥太华
众人称我智慧机，
握在掌心不离弃。
我身如若真有慧，
感谢众生结缘时。
其实我性纯真朴，
只是金属电融器。
智者慧者是人群，
黄袍加我万人迷。
我今变成帝王身，
从未做过害人事。
肚子饿了会呼叫，
插上电源我欣喜。
平日我在暗处眠，
从不张扬让人知。
无奈用户太缺德，
滥用权力把我欺。
行路理应多谨慎，
偏要低头拨手机。
俗云马路如虎口，
用户伤命我受气。
好事万种无我份，
坏事点发传千里。
法院判我是祸首，
当然令我不服气。
更有用户太离谱，
废寝忘食玩手机。
一日三餐时间到，
三催四请不睬理。
入厕也要我作伴，
他泻嗅屎我闻气。
若是幼童爱哭闹，
派我充当安抚使。
童叟无欺是我品，
孩子见我哭闹止。
此刻我心有愧歉，
进入童境不适宜。
幼童入学受师教，
上网乱跑染邪气。
孟母三迁为哪状，
期待育儿有福址。
可怜天下父母心，
儿迷手机学业弃。
天下父母怪罪我，
有口难言情悲凄。
用户见我沉默应，
任意使唤更放肆。
睡前枕上看脸书，
醒後首先摸手机。
此类用户伤我心，
忍气吞声悔己迟。
有些素人心肠好，
劝我容忍过度期。
此刻我也常自问，
正负误差在哪里。
网红爆富非我罪，
人心贪婪该有耻。
雪耻之道无他途，
解铃难与系铃离。
找到原罪除陷阱，
网上方能解戾气。
瓦特当年有创新，
汽机惠及後代世。
我今入世有何罪，
瓦特是我表兄弟。
火药发明本来谱，
并非用来炸弱势。
劝君从此多用脑，
人手一机天作意。
我愿陪君同步走，
云端月明见星稀。