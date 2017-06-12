渥太华华人社区服务中心消息

1、讲座题目：加拿大租房和房客权利

加拿大安大略省民用房屋出租法——房客权利

讲座费用全免，名额有限，需提前报名：613-235-4875转136，或发邮件至oscar.lu@occsc.org，请留姓名和电话。

日期：6月14日，周三

时间：下午2点半至4点

地点：渥太华华人社区服务中心

400 Cooper St. 2000 A教室

参加工作坊时请携带身份证明文件如枫叶卡、公民证或其他签证。

2、渥太华华人社区服务中心照护者小组六月活动安排

1、中区社康中心服务介绍

请中区社康中心的工作人员为大家介绍他们为社区提供的一些服务项目：

1） 好食品分享项目：这是一个非盈利机构提供的一个项目。这个机构用批发价为客户购买新鲜水果和蔬菜，由义工分装并送到各个邻里，然后大家到就近的分发点领取。

2） 营养师服务

3） 精神健康和成瘾

4） 中文糖尿病小组——预防糖尿病

欢迎大家参加。

日期和时间：6月12日，周一上午10点至中午12点。提供茶点。

地点：400 Cooper Street，2 楼，渥太华华人社区服务中心。

2、糖尿病筛查

中区社康中心负责慢性疾病风险评估项目（SCREEN），包括由健康倡导员、护士和营养师来为大家提供这项活动。通过测量体重、身高、腰围、询问家族史等来筛查得糖尿病的可能性。

全世界每12 个人中就有一个人患有糖尿病。每7秒钟就有一个人死于糖尿病。但在加拿大30%的糖尿病患者不知道自己有糖尿病。一些族裔包括华裔患糖尿病的几率比其他族裔高出3-4倍。糖尿病引起的并发症包括失明、中风、肠胃问题、口腔疾病、心血管疾病、肾衰竭、妊娠并发症、性无能、腿足截肢、溃疡或坏俎等。减轻患病机会的措施包括运动和健身；健康均衡饮食：多吃蔬菜水果粗粮；将体重保持在健康的范围；定期体检；戒烟等。

欢迎大家参加。

日期和时间：6月19日，周一上午10点至中午12点。提供茶点。

地点：400 Cooper Street，2 楼，渥太华华人社区服务中心。

3、社区欢迎日取得巨大成功

5月28日（周日）下午1点至4点半，渥太华华人社区服务中心在渥太华市长及三十个社区伙伴和赞助商的大力支持下，于Barhhaven盛大推出“2017社区欢迎日”并获得圆满成功，不仅欢迎了移民在渥太华安居乐业，并共庆加拿大建国150周年。

今年的“社区欢迎日”吸引了800多人参加，活动获得三级政府的极大重视。OCCSC行政总监耿静惠阅读了加拿大环境部长/国会议员Catherine McKenna的恭贺信，渥太华市长Jim Watson也致欢迎词并为活动正式开幕，省议员Lisa MacLeod也前来祝贺并欢迎新移民。

这是市长第七年参与此活动并与新移民家庭合影。有个家庭去年与市长合了影，今年因为多生了一个宝宝，专程带着新生儿与市长拍全家福。市长当天共与七十多个热情的移民家庭合影留念，这已经成为历年来参与者最期待的活动。

当天共有三十多个实用的信息展位参展，渥太华消防队也在现场带来了雷射灭火器示范，大人和小孩都透过此练习模拟了使用灭火器的技巧。

本中心邀请渥太华天彩美术学校预先设计组织，以“庆祝加拿大建国150周年”为主题的巨幅绘画活动吸引了众多小朋友参与共同作画。此幅饱含加拿大元素设计的巨幅绘画长10尺，宽6尺，当天该校老师于现场指导，每位小朋友都积极参与着色，并在画作及送市长的卡片上签名留念。作品完成后，由本中心代表渥太华社区赠与了渥太华市市长Jim Watson。