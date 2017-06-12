【梁喜惠中华易医养生专栏】代茶饮—自制土豆汁和土豆果昔（二）

食用土豆汁的注意事项

由于每个人的体质不同，饮用生土豆汁，就会产生副作用和过敏反应。如胃寒的人，喝完生土豆汁可能会产生腹泻，还有喝生土豆汁可能排气较多。土豆的幼芽有轻微毒性，当土豆放久后出现幼芽，或腐烂、霉烂都极易引起中毒，一律不能再食用。土豆含有一种叫生物碱的有毒物质，人体摄入大量的生物碱，会引起中毒、恶心、腹泻等反应。土豆中的生物碱属类固醇糖苷生物碱，主要为龙葵碱和卡茄碱。其结构与人类的甾体激素，如雄激素、雌激素、孕激素等性激素相类似。刚收获的土豆生物碱每千克20～80毫克，贮存一段时间后则上升至75～114毫克。发芽或发霉的土豆生物碱含量还会进一步增多。这种有毒的化合物，土豆皮里含量更高，因此食用时一定要去皮，特别是要削净已变绿的皮。

新鲜的土豆榨汁并不需要加热煮熟，要即榨即饮，不能存放，而且胃肠功能不完善的儿童要慎饮。最好在饮用半小时后再进餐，以免胃液被稀释，影响消化。

土豆切开后容易氧化变黑，属正常现象，不会造成危害。人们经常把切好的土豆片、土豆丝放入水中，去掉太多的淀粉以便烹调。但注意不要泡得太久而致使水溶性维生素等营养流失。当年出产的新土豆皮较薄且软，用刀削或刮皮不仅费时，还会将土豆肉一起削去。较简便的方法是将土豆放入一个棉质布袋中扎紧口，像洗衣服一样用手揉搓，就会将土豆皮洗净，最后用刀剔去有芽部分即可。土豆皮中含有较丰富的营养物质，去皮越薄越好。如果土豆去皮以后，一时不用，可以放入冷水中，再加几滴醋，土豆会洁白。

梁宪春，字喜惠，号寂远。居住在大陆时是地质工程师，现在是加拿大本土毕业护士，（北京）中国中医针灸协会会员。本着“仰观天文，俯察地理，中知人事”的原则，以求自救救人。根据自己的理解和认知能力喜欢把学习所得与大家分享。仅此参考，言者无过，闻者足戒，见善随喜。

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