齐心协力，圆满成功——“开心厨房”在社区欢迎日

渥京的五月，如花如歌，如诗如画，28日，华人移民难忘的一天！华人服务中心为庆祝加拿大150周年，举办了声势浩大、盛况空前的“社区欢迎日”，舆论宣传大张旗鼓，程序酝酿周密细致，信息提供丰富多彩，各方协调和谐友好，成果辉煌圆满完美。

前台接待人员热情招呼，笑容可掬，倍感温暖！主会场各个展位安排有序，天彩美校的版面尤为出彩。扶老携幼，人头攒动，安顿咨询、医疗保健、金融理财、亲子教育、体育健身、才艺兴趣，应有尽有，新移民第二个家！孩子们更是欢蹦乱跳，笑逐颜开，成了他们的天堂，游戏表演、充气蹦床、面部彩绘，台上台下都有他们展示才艺的机会！

下午一点，开心锣鼓敲起来，热闹的乐曲响起来，大红灯笼晃起来，营造出一个欢乐祥和的氛围！市长亲民的合影留在心中，祝贺的话语萦绕在耳畔，抽奖的希望一次次燃起，生活在这个多元文化的加国，华人移民多么幸运！

最令人瞩目的是“开心厨房”手工甜点义卖展位，醒目的义卖产品价格牌竖着，铺着整洁台布的桌子上摆着各种食品，台前坐着身穿红色义工服、头戴白色高耸厨师帽的团队，俨然是个点心铺！为投入今天的活动，“开心厨房，健康生活”学习班的学员们，早在一个月前就响起前奏曲，个个摩拳擦掌，大显身手。在王怡老师孜孜不倦悉心教导下，手把手地耐心操作，我们从零基础开始，成长为义卖团队，学会多种手工点心，她是大家的主心骨！韩巍老师是华人服务中心主管，她安排每次活动，策划各项议程，是我们的领导者！

学员们勤奋好学，渴望上进，掌握各种技能。参与这次义卖的产品是30盒凉皮，18盘凉面，12份凉粉，30条毛毛虫面包，18个豆沙面包，27袋枫叶饼干（每袋两块），各自自告奋勇承包任务，亲力亲为。四川尹洪福、武汉刘少芝，擅长制作凉粉凉皮，中式美食酱料，自行采购，自制配方，自家完成，成品由专人运送。他俩居住老年公寓，要换几辆公交车才能到现场，只能牵动家属助阵。12份凉粉，尹大叔独担，30张凉皮，少芝争挑12张，其余分别由李亨俐、郗景源夫妇、程旺闾分担，第二天早上集中在霍玉珍家里，切成条状，再加黄瓜、绿豆芽、胡萝卜调料，切丝、焯水、搅拌、装盒，霍姥姥慷慨提供加工场所，无私奉献，凉面就是现场操持，参与者手脚麻利，有条不紊，马不停蹄，忙碌一上午，成品源源不断输送到现场。

制作毛毛虫面包的杨文英，是我们团队的智多星，设计高手，她总有许多新颖点子。外形整体似毛毛虫的表皮，烘焙光滑亮丽，前头插入两根细细的胡萝卜丝，成了胡须，点缀两个眼圈成眼睛，可爱萌萌哒，内裹火腿肠，味道鲜美，30条毛毛虫慢慢蠕动游曳，全部装进孩子腹中。那是她挑灯夜战的成果，还惊动了女儿陪同，第二天驱车送达！加工豆沙面包的郭凤奇，身患疾病，坚持参战，她虚心好学，勤奋肯干，由原来不持家务，不擅厨艺，至今什么都想干，什么都能干，发面技术更棒，也是厨房能手。梁兆枚夫妇探亲刚回，没领到任务，自发制作枫叶饼干，契合国庆主题，形状酷似枫叶，味道甜美可口，奶香味诱人！

我们的团队藏龙卧虎，人才济济，凝聚力强。西安的赵焕芝，刚登陆两日，顾不上倒时差，主动前往霍姥家帮忙出点子。精通美食的Wendy，经常在网上发送自制小吃图片，王梅生也把自己的作品晒在微信群，互相切磋，共同提高！最辛苦的当数我们的领头人韩巍老师，忙前忙后，连续操劳月余。凭借她的广泛人脉，继预售成功后，不少朋友陆续预定，很快产品销售一空！目睹一盒盒包装精美的凉皮上配有两小盒调料（依各人口味调节)，一双双筷子，一个个塑料袋，一张张红色餐巾纸，送到顾客手中，我们心情舒畅，心满意足！

不能忽略坐在一旁健壮结实的大孩子，韩老师的侄儿负责收款找零记账，总数毫厘不差，581加元！今天韩老师全家出动，父亲陪她忙到凌晨三点，丈夫带好两个孩子，晚上还跑腿运送。众人拾柴火焰高，齐心协力，为了一个目标：社区欢迎日圆满成功！

“开心厨房，健康生活”学习班，是华人社区服务中心为丰富华人生活、交友、安顿、语言培训、制作美食等开办的活动，开办以来，成果卓著，成为华人移民的生力军，通过这次大型的实践活动，将会更加成熟，能为加拿大社区做更大贡献！

文／悠扬琴声 5月30日