《保护环境 造福人民》 作者 唐传鑑

西北部分地区环境遭受破坏，去年底，我看到中科院研究人员考察祁连山的照片,深感保护西北生态环境的重要性与迫切性。昨天看到《中共中央办公厅、国务院办公厅就甘肃祁连山国家级自然保护区生态环境问题发出通报》一文，“通报”中指出保护环境的重要性、当前存在的问题和整改措施,说明习近平总书记对环境保护高度的重视，我为此感到非常高兴。保护环境，造福人民，乃千秋功业，任重道远。特作诗一首。

巍巍群山，茫茫草原，

远望雪峰，近看牛羊。

蓝天白云，绿草胡杨，

地广人稀，黄沙飞扬。

改善环境，任重道远。

绿化西北，学习前贤。

昔日左公，率军筹边。

湖湘子弟，行满天山。

御敌守土，收复新疆。

广栽杨柳，里过三千。

春风得意，喜度玉关。

建功立业，志存高远。

2017.7.21 于渥太华

注：1、左公，即左宗棠，湖南湘阴人，湘军将领。1876年受命率军西征，驱逐外国侵略者，收复了新疆。他一路进军一路修桥、筑路，沿途栽植杨柳树。不几年，从兰州到肃州，从河西到哈密，从吐鲁番到乌鲁木齐，凡湘军所到之处，道柳连绵，枝拂云霄。世称“左公柳”。

2、湖南人杨昌浚赞颂左宗棠的诗：

大将筹边尚未还 ，湖湘子弟满天山。

新栽杨柳三千里，引得春风度玉关。

3、玉关，即玉门关，唐代诗人王之涣的《出塞》云：

黄河远上白云间，一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。