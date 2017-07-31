美食！美味！美好心情！ 渥太华潮州会2017大型BBQ 烧烤聚餐会圆满成功！ 文/姚争

天公作美，乌云散去，连绵的白云又挡住了灼热的夏日光线，给人们带来阵阵清凉。

2017年7月17日，真是个吉祥的日子！渥太华潮州会2017大型BBQ烧烤聚餐会，于Britannia公园大长亭成功举行！

下午三点左右，渥太华潮州会会长庄国先生、名誉会长陈美凤女士，已经率领着义工们忙碌起来。在大长亭的对面，四个天蓝色亭子一字摆开。下面的折叠方桌，整齐地码放着一个个用锡纸包裹着的大食盘。另一旁，庄国会长已经点燃了长方形精巧炭炉中的炭块，调试着炭烧肉排的火候。深油锅中串串鸡翅、鸡肉，在沸油中变成金黄，散发出阵阵诱人的香气！早早来到的人们帮着义工，把每个长餐桌用塑料桌布罩起来，红蓝相间，甚是整洁。

四点左右，络绎不绝的人们接踵而来，大家握手、拥抱、寒暄、畅谈。广东潮州乡音不绝于耳，也有不少英语、法语、越南语和国语的交谈参与其中，正体现了此次盛会的广泛性。

潮州会名誉会长陈美凤忙着带领义工们打开一个个大食盘：哇！呈现在大家面前的是琳琅满目的各式美味佳肴！全部由新美凤餐厅精心烹制。除了炭烧肉排、炭烧鸡肉、炭烧牛肉、串烧辣鸡、串烧鸡翅是现做之外，什烩素菜、椒盐豆腐、西式沙律、炒面、炒饭等等红绿相间，令人食欲大增！还有椰汁凉粉，清凉甜美；越南香茶，苦中回甘。每人的水果碟子上，有新鲜饱满的车厘子、提子，再加上一块特制的越式发糕，其形状像一片柠檬，其味道是那样的糯甜。

接着由几位妇女组组员：古明凤、詹秀锦、陈文英、陈文莲、连惠仪、陈丽君、庄桂雯、徐文九等义工开始分发食物。二百多位来宾排起长队，有序地领取各种食物，然后端着满满的食盘，回到大长亭下，边吃边谈，十分惬意！其中炭烧肉排，质地紧致，很有嚼劲儿；串烧鸡翅，鲜中带辣，受人欢迎；炭烧牛肉，秘制酱料，可口极了。笔者特别中意那炒面，是圆圆的粗面条，炒得香喷喷的，吃了还想吃；还有那椰汁凉粉，犹如炎夏中送来的甘霖一般，让人体会到主办者的那份贴心！

渥太华潮州会庄国会长作简短讲话。他衷心感谢各位潮州会的乡亲们以及广大朋友们的光临！今天的盛会体现了潮州会的宗旨：敦睦乡谊，联络亲情，服务社会！祝福大家健康！幸福！长寿！希望各位吃得开心，玩得尽兴！他的话语获得了热烈的掌声！

饭后，由渥太华潮州会的排舞导师Joe先生带领大家跳起了恰恰、桑巴。只见他头戴凉帽、休闲T恤、牛仔裤，十分精干健美。他舞动着手臂、腰胯，灵动多变，充满了力量和韵律。一旁观看的男女老少都受到感染，纷纷加入了舞蹈的行列。在强劲的音乐节奏中，踏步、踢腿、转身、挥臂，既锻炼了身体，又锻炼了我们的记忆力、反应力。更活跃了身心，释放了我们的潜能！

最后，渥太华潮州会的会员们和所有来宾，簇拥着庄国会长和名誉会长陈美凤女士，欢乐合影。记录下这珍贵时刻！美好瞬间！

傍晚的天空依然明亮，我们的心儿多么欢畅！让我们期待下一次的盛会 ！再一次奏响友谊之歌！