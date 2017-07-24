东安省台山同乡会2017夏日烧烤游园联欢会成功举行 文/姚争

夏日明媚，夏花灿烂！

2017年7月15日，一年一度的东安省台山同乡会夏日烧烤游园联欢会，在美丽的Britannia公园成功举行！

上午八点起，就有台山同乡会的义工们陆续来到公园大长亭旁。他们手提肩扛着本次活动所需的各种设备用具：折叠桌椅、煤气罐、音响、四个大锅、八盆面条、十几桶食用油、数大盒肉排。不一会儿，青烟微微，香味四溢，炸猪排与豆芽炒面己有条不紊地展开。台山同乡会财务长王国强和余丽婵所率领的义工队伍，人数众多，具有踏实勤奋的奉献精神，在渥太华素负盛名！

十点整，东安省台山同乡会方国盛副会长宣布才艺表演开始！

首先上场的是张荷丽老师和张国荣老师。只见他们身穿唐装，精神饱满，带领着太极气功十八式的集体学习班进行表演。一个个站如松、行似风；一招一式，起伏连绵、极具功力。吸引了许多观众也加入了太极的练习队伍。接着由联谊社共同社长蒋腊英和姚争女士，带领大家跳起了广场舞印度桑巴。欢快的节奏，简洁的动作；拍手踏步，移步换位，使人们一下子掌握了要领，舞蹈队伍不断扩大。

洪门致公活动中心合唱队整齐亮相，他们演唱了多首粤语歌曲。乡音、乡情、乡亲！那熟悉的曲调，那亲切的广东话语，让众多台山会员们湿润了眼眶。《友谊之光》歌颂了华夏儿女的团结友谊的力量。《万里长城永不倒》则表现了中华民族的自尊、自强、自立的精神。《胜利双手创》更是唱出了我们的华侨先辈飘洋过海、在世界各地艰苦打拼、创出一片新天地的壮举！

太极双人扇表演由张荷丽老师、张国荣老师担纲。他们手中扇开扇合，张弛有力，变化无穷。忽而如红云降落，忽而如红莲盛开，让观众十分着迷。

十一点整，东安省台山同乡会陈森会长宣布：东安省台山同乡会2017夏日烧烤游园联欢会开始！他高兴地欢迎全体台山会的乡亲们，以及广大台山之友们前来参加盛会！人数己超过四百五十！希望大家继续支持台山同乡会，祝大家身体健康！幸福长寿！今天要吃得开心！玩得尽兴！同时更感谢洪门致公活动中心、联谊社、随艺小乐队、张荷丽、张国荣两位太极老师等贵宾前来参加活动和才艺表演，加上本会数十名义工们的努力，使今天的烧烤活动得到成功！

接着人们簇拥着陈森、方国盛、刘瑞兰等会长，在大长亭鲜红的会标下，一一合影。

联谊社合唱团在共同社长周德清的带领下，齐声高唱：《我的中国梦》唱出了当今中国的雄起；《堂堂正正一辈子》告诉我们人生的真谛；《大中国》充满中华儿女的自豪；《青年友谊圆舞曲》活泼、欢快，表达了人们对友谊、对生活的热爱！

联谊社舞蹈队献演了多个舞蹈：“九九艳阳天”动感十足、“荷塘月色”细致大方、“月圆花好”团扇挥舞，优雅深情！尤其是“太湖美”双扇舞，让人眼前一亮：六位舞者服饰亮丽，手持双扇如彩云翻飞，又似百花盛开，充分演绎了对祖国美好山水的赞美！

十二点整，聚餐开始！台山同乡会众多义工早己部署严密，定点定岗，各司其职。将炸猪排、三明治、生菜、炒面、西瓜一一分发到每个人的餐盘中。大家边吃边谈，笑逐颜开。有的祖孙三代，在树荫下共享美食，处处都是一幅幅美妙的人生画卷！

此时，台山同乡会的中青年舞蹈队上场！女士们青春靓丽、男士们帅气潇洒，伦巴恰恰，舞步娴熟而流畅。排队领餐的人们驻足观看，好一道亮丽的风景线！

饭后，随艺小乐队的乐师们奏响了广东音乐：《平湖秋月》、《彩云追月》、《步步高》、《牡丹亭之恋》，那圆熟的技艺，那悠扬、细腻、缠绵的曲调，让大家的思绪飞到万里之外，那南国的红棉椰影、静湖皓月！洪门致公活动中心合唱队的伴唱，更是深情款款，很有韵味！

由Betty负责的Fun Camera Booth及游戏节目老少皆宜。有的玩起了迷你高尔夫，有的比起了用筷子夹赤豆，许多儿童特别喜欢飞标球，赢者高兴领奖，输者继续战斗。一旁还有义务摄影，人们挑选异域风情的服饰，在Fun Camera Booth前摆着pose，笑得合不拢嘴。相机连连闪亮，摄下了一个个欢乐的瞬间！

最后，华尔兹舞曲响起，双双对对的舞者翩翩回旋。那从容自如的舞步，流淌的是对甜蜜生活的满足和自信。

蓝天洁净，白云冉冉，东安省台山同乡会2017夏日烧烤游园联欢会结束了，但是那份情意，那份友爱，将久久地在我们心中回荡、回荡。