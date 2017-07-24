《海外金婚》节选 （一） 申丽珠

人生苦短。转眼之间，我和名垂结婚已经50年。在这个被称作“金婚”的日子里，我先收到渥太华市政府寄来的贺信，接着又有人敲门，来者是一位西装革履的青年。当我知道他是加拿大总理办公室派来送信的人，激动的心已难以承受信中的内容了。急忙拆开，这是一封加拿大总理哈珀写给我们的金婚贺信。我读着眼前的文字，像是放大了的形象，眼眶里溢出了泪水。

我心里念叨，尊敬的总理和市长：您们日理万机，操劳着国家大事，可还惦记着小老百姓的区区小事。这两封金婚贺信，蕴涵着总理和市长的关爱！我们何德何能受此礼遇，即便翻遍所有词典，也难以形容我们此时此刻的心情！这份沉甸甸的金婚大礼，完全超越了我们心里渴望的极限。

金婚到来，几位大姐拎着石雕骏马，捧着“夫妻对拜”，带着万花瓶登门祝贺。她们说：“生日人人有，金婚能几人？我们特意挑选这三件礼物，以其象征你们事业有成，艺术之花盛开不败，夫妻感情50年不变。”大姐们的这份贺礼，不是我的心能装得下的情谊呀！

早已订位的敦煌酒家，餐桌上摆满丰盛的菜肴，大家为我们举杯同庆。我们一起吃着、喝着、说着、笑着，仿佛一个充满幸福的大家庭。兴致来了，大家还要我谈谈过去我们的罗曼史。为了助兴，我故意有些调侃，让气氛更加活跃。我说呀，他向我求婚之初，我没有答应，因为我是演员，过早谈婚论嫁对我不利。他说：“不要紧，我可以等，多久都可以。”结果等了6年，他的耐心和真诚，让我向他的古道热肠缴械投降了……姚校长插话：“值！得到这么一位漂亮、能干的妻子，等6年值得！”邱大姐更是风趣：“郑名垂有国不出，有家（广州）不回，就是被你‘迷’住了！”你一言，他一语，这个的话还没说完，那个已接上了，有时是几个人同时开口，笑声响成一片。最后，包教授按动快门，咔嚓声纪录了我们的金婚大喜。

第二天，女儿送来渥太华音乐决赛演出票，特意邀请我们去听她两个女儿演奏，以此庆祝我们的金婚。据说，2011年有一万多名热爱音乐的学生参加比赛。她的梅兰妮（12岁）、依莎贝（7岁）双双荣获大奖。在获奖的佼佼者中，她俩又被邀请参加今晚的音乐会演出。大凡母亲，没有一个不为自己儿女的成就而沾沾自喜的。尤其是这些成就是在母亲精心呵护下取得的，并且青出于蓝而胜于蓝，这个母亲显示出无限的满足就一点也不稀奇了。女儿的心态就是如此。

尼平大剧院楼上楼下座无虚席。我们刚坐下演出就开始了：依莎贝身着雪白连衣裙，清纯甜美地走到台前。礼毕后，她右手持弓，左手拢弦，小提琴被光晕染，金色的琴弦上跃动着一个个像精灵一样起舞的音符，时而浅吟低唱，时而高亢激昂，把一首F.BOROWSKI的《幻想曲》演奏得惟妙惟肖。正凝神细听，曲声越来越轻，宛如游丝般消失了。直到这时，观众才缓过神来，响起像夏日打在屋顶上雨点般的热烈掌声。

梅兰妮独奏著名钢琴家拉赫玛尼诺夫的《G小调前奏曲》。她那收放自如的演奏力度，起承转合如行云流水，钢琴在她的指尖下成为欢乐的源泉，更赢得雷鸣般的掌声。也许成为大师还需要岁月打磨，然而她的天赋和童真活力已经足够征服观众的了。真像大仲马所赞美的那样：“艳丽得让人睁不开眼睛，完美得让人透不过气来。”我在鼓掌的同时，也会对自己张扬的笑感到惭愧，试图压制住自己满心的欢喜，收敛招摇的眼神，却总是失败。梅兰妮、依莎贝呀，婆婆没法不为你们骄傲！就像绿叶没法不为鲜花骄傲，春天没法不为田野的盛开骄傲一模一样。

姹紫嫣红扑面来，群芳摇曳送清香，正是绿肥红瘦的时节，我们乘船畅游了渥太华河。这又是孩子们安排的另一项庆祝活动。我站在船沿，翘首南望，河上风帆飞扬，百舸争流，两岸绿荫叠翠，白云朵朵。冰封的河面刚刚化雪，野鸭成群结队地在河上游来游去。春江水暖鸭先知的景象告诉我们，春暖花开的时节来到了！

（未完待续）