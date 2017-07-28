东安省台山同乡会通告 2017.7.28

一、本会本年度之烧烤同乐聚会（第五次）已于本月十五日在Britannia Park举行，每票二元之餐票共售出四百多张，十岁以下免费之小朋友约三十五人，加上工作人员及一些宾客，总人数超过四百五十人，为历年最多。

本次活动不单食物丰富，更得到义工朋友们设计安排各种老少咸宜的游戏；歌舞团体朋友们载歌载舞的演出以及功夫团体朋友们的气功、太极示范，都给在场的人提供了无比的欢乐。对这些朋友，我们感激及衷心多谢，也多谢所有到场同乐的朋友。

二、本年度（第四届）的敬老宴会将于八月举行，详情如下：

时间：二零一七年八月二十一日，星期一，晚上六时

地点：东方明珠城酒楼

票价：会员二十元，非会员二十五元，七十五岁或以上会员免费，领餐券时必须以二零一七年七月一日以前登记在案、已缴会费并持有有效会员卡为佐证。

届时现场将设有卡拉OK及抽奖，并赠耆老们利是一封以示祝福。

三、一些会员忘记缴交本年度（有效期至明年三月三十一日）会费，请从速补办，在此提醒一下，以免在参与本会举办之活动时失去给予会员之优惠，同时也避免明年编印会员录时被摘除於外。

四、周门谢氏（周益夫人）太夫人千古，周府捐本会经费一百元。谨此鸣谢。

购票或对本会任何查询，请联系以下本会理事：

陈 森：613-592-9736 余丽婵：613-738-7199

刘瑞兰：613-731-0874 方国盛：613-722-8015

王国强：613-736-0772

电邮：primngca@yahoo.ca

本会网页：www.eohsa.org

东安省台山同乡会