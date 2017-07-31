为我们22区（Gloucester-South Nepean Ward）的好议员点个赞

2004年我们家搬到位于渥太华22区的巴屯石桥乡，从环保和锻炼身体的角度考虑，四年前我决定每天骑自行车上下班。四年下来渐渐喜欢上这项运动。新家距单位18公里，与原来相比远了几公里，作为借口添置了一辆非常轻快的跑车。新跑车让我如虎添翼，18公里的单程基本在40分钟左右，真的是爽歪歪。

但上下班必经的威尔士王子大道（Prince of Wales Drive）却非常不尽人意。这条路的交通十分繁忙，加上道路长时间缺乏保养，路面非常糟糕，并且没有专门的自行车道。多次拨打311电话给市政府反映道路状况，并建议设立专门的自行车道，没有人理会。这样的通勤持续了大约10年。

2014年的一天，我一个人在家，突然有人敲门。打开门一看，一个帅哥站在我面前。他笑眯眯地望着我，浓密眉毛下有一双闪闪发光眼睛。俗话说眼睛是心灵的窗户，他的眼神给我留下了诚实、坚定而有活力的印象。简短交谈后，知道他的名字叫迈克尔·贾奇什（Michael Qaqish）以及他今天的来意。原来他正在竞选22区的市议员，希望我投他一票。我一听心中暗暗叫好，感觉机会来了，立即回答说如果想要我的投票，他必须承诺改善Prince of Wales Drive的道路状况，并在那条道路上添加自行车道。当时他毫不犹豫地答应了我的要求。我也爽快地告诉他我和我太太的票你已经拿到了。他听了后高兴地留下他的联系地址，然后又去敲隔壁的门了。

投票那天我和太太去了选举站，郑重其事地为迈克尔投了票。投票过后没多久，就听到迈克尔当选胜出的新闻。我们为他祝福，并发email表示祝贺，顺带提醒威尔士王子大道的改建承诺。他立即回答说“都包在我身上”。时间一晃，两年多过去了，我也没有太在意这事，尤其是政客的承诺。但今年年初的一天，和往常一样，我边喝咖啡边翻看各种新闻。一条市政府关于威尔士王子大道扩建的新闻吸引了我的眼球。消息说，渥太华市将从6月初开始扩建威尔士王子大道。扩建后威尔士王子大道会有几项改善。其中包括一些交叉路口改进、机动车道修复和扩展、增加新的交通信号、新沥青路面的铺设、路肩拓宽以及新自行车道建设。这个项目将改善车辆、自行车和行人的交通流量，以及自行车和行人的交通安全。还详细给出六月份的暂行施工时间表，以及夜间道路关闭时间。并说明承建商必须在早上五时至晚上七时之间沿威尔士王子路的每个方向至少保持一条交通路线。

看完这条新闻，我感慨良多。我为我们能有这样好的市议员感到庆幸。我们有些人可能还没有完全意识到，我们可以把当贾奇什先生当成自己的家人一样，有什么需要政府解决的困难或对社区发展有什么诉求，可以找他谈谈请他帮助。我真心希望贾奇什先生能在从政的路上一帆风顺。

（文/张伟华）