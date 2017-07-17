华人社区服务中心社区消息

多元文化友谊聚会

2017年7月5日，“安得烈、海顿（Andrew Haydon Park）”公园迎来了多元文化友谊聚会，由渥太华“犹太人家庭服务中心，华人社区服务中心，索马里家庭服务中心，OCISO，CESOC，锡克族社区服务中心，东南区社康中心”联合举办。

上午9点不到，志愿者们纷纷赶到现场，搬来桌椅，送来饮料。很快公园的多角亭已被装饰一新。红白的气球随风起舞，音响里播放着带有各种民族色彩的音乐，参加联谊活动的来宾们身穿民族服装纷至沓来，有犹太人、华人、索马里、印度、阿拉伯、卢旺达、俄罗斯人等，总人数超过300人。省议员，犹太人家庭服务中心行政总监到会并致辞。人们围坐在临时架起的方桌前，握手言欢，互致问候，饮茶喝水，笑声四起。

如茵的草坪成为临时的大舞台。在大会组织者致欢迎辞后，开始文体表演。不仅有华人表演的太极扇，“旗袍秀”，“柔力球”，“采茶舞”，“秧歌舞”等等，索马里族裔节目，卢旺达族裔节目，印度及巴基斯坦歌曲和舞蹈等，也给与会者送来了多元文化的享受。

大会在与会者的集体舞蹈中结束。大家意犹未尽，期待明年再相聚。

（文/幸鸿展翅）

7月16周日晚渥太华中文电台FM97.9节目预告

晚8点：

-华人社区服务中心新闻

-加拿大每周一题（华裔音乐家管亚东供稿）

晚8：10：

-现场采访：加拿大150专题 -“加拿大知多少”：加拿大艺术家群星璀璨 嘉宾：管亚东（本台与渥太华北京协会合作节目）

晚8：40：

-新闻讨论：安省小时工资上涨

晚9点：

-社区新闻简报，天气预报，本地新闻，下周活动

-新闻讨论

-晚9：30：

-华人社区服务中心幼教工作人员刘爱华介绍学龄前儿童读物及启蒙方法（采访编辑：兰亭）

晚9：50：

-好文欣赏：散文《北方的白杨》（朗读：凤力）

晚10点：

小说连播：《出人头地》第七期（作者：方向；本期演播：任晓军；编辑：Cici）

（该长篇小说由北京作家、现居渥太华的方向撰写，由渥太华热爱朗诵的志愿者轮流朗读，In-TAC特约播出）

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