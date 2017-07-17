阿拉斯加见闻（一）匡裕莲/渥太华

我们祖孙四人，于2017年五月乘邮轮去阿拉斯加游览。

早上八点，我们开车从温哥华出发，两个多小时的车程就到达上船的港口西雅图。西雅图座落在半山腰上，山顶白雪皑皑，积雪终年不化。山腰上树木郁郁葱葱，城市掩映在一片苍翠的树林之中。“翡翠之城”的美誉，是再恰当不过的。她的美丽就在一瞥之间，留下美好印象。

我们一到码头，上船的人早己排成长龙。真是莫道君行早，更有早行人。我们办完上船的各种手续后，已是下午两点钟了。美美的自助午餐后，四点开船了。

第二天一早，从卧舱阳台向外望去，啊，一望无际的碧海蓝天，风平浪静，邮轮正缓缓行驶在阿拉斯加内湾。面对冰河内湾上的朝阳，慢慢吃着美味早餐，远远的雪山，郁郁葱葱的森林，令人心旷神怡。然后，我去甲板上散步，早已有人跑步，有人游泳，有人打球，有人在躺椅上观景。再到商场逛逛，购物的人真不少，原来商品正在打折。商品琳琅满目，令人应接不暇。邮轮上有图书馆、音乐厅、剧院、舞厅、酒吧、赌场娱乐设施齐全。还举办各种讲座，关于冰河的古今，城市的变迁，让你得到许多知识。邮轮就是豪华的巨型宾馆，就是一座城市，一个社会。

我们全家预定了晚餐。以此庆祝外孙医学博士毕业，立即就当外科的住院医生了。这是个比自助餐厅小些的特色餐厅。到餐厅的男士西装笔挺，女士晚装优雅宜人。吃着点餐的海味，这是阿拉斯加的美味，真是够余味不尽的。然后，我们去剧院看演出，异国风情歌舞，真的很有吸引力，很精彩。

第三天船到朱诺，这是一座唯一没有公路可以到达的城市。只有飞机和轮船才能进入。它是阿拉斯加的首府。这里是淘金热的发源地。据记载1880年两个印地安人和一个酋长，在条小溪里发现砂金，导致这里淘金热的开始。到1944年，这里的金矿生产超过8000万美元。为缓解世界经济危机立下汗马功劳。因此，这里就以三人的名字命名为朱诺。

船靠朱诺，下午一点半人们开始下船，自费乘车去参观千年冰川的壮景。公车在白雪皑皑的山下前进，只见冰雪汇成的小溪，从山上缓缓的流下汇入大海。约半个小时的车程，就到了闻名于世的棉田壕冰川Mendenhall Glacier。虽然，这里的游客中心楼上，有望远镜能远观冰川的全貌，但想更近一些见冰川的真容，还有半小时徒步小路。人们观景心切，无论是柱拐杖的老人，还是推小车带小孩的女士，个个兴致勃勃，希望看见它的真容。

远远望去，险峻挺拔的山峰之间，横空卧着一条湛蓝的冰川，连着天，连着地，连着大海。人们深深赞叹真是雄伟，壮观。稍近一点看、高过几十层楼的冰川陡峭雄立于冰水之中，形成堵巨大的浅蓝色的冰墙。在阳光的照射下晶莹剔透。墙上锯齿状的冰块，千姿百态，神奇瑰丽，摄人心魄。游人们赶前忙后的拍照。我静静地看着这古老的冰川，感谢大自然的鬼斧神功，把这瑰丽的景色献给了人们。也感慨历史的变迁和永恒。

据记载棉田壕冰川已有千年历史，有上万年的冰峯。因冰川表面、不繐稳定，一直处于不停的运动之中。如果冰川融化得比它前进得更快，它的表面就不断后退。我们看到的棉田壕冰川，就是不断后退的。冰川已形成冰川湖，湖水冰凉，清澈见底。棉田壕冰川旁边还有冰瀑布，飞流直下，冰水飞溅几十米高，震撼人心。徒步的劳累被这神奇的景观，冲到九霄云外了。

在这里，我们遇见了从国内来的游客。有位女士告诉我说，她们是国内一家大公司包的一艘公主号邮轮。由全国各地分公司的人组成几千人的旅游团。她感到大家来参观这一世界奇景，扩大了眼界，认识了世界，增长许多知识，太有意义了。是啊，要建设一个新世界，应当从各个角度了解世界。

第四天上午，船到史凯威。它位于阿拉斯加的最北端，守卫着北方的边城，被印第安人称为风之地。这里是充满了西部风情的淘金古镇。据记载1898年这里的人口，因淘金潮，从数百人增加到两万人，成了淘金的门户。

要到具体的淘金地点道森镇Dawson City，还得通过最艰难的山口White Pass。这里跋涉的艰辛，被作家杰克伦敦（Jack London）在其一系列小说中所提及，描写。初到此地的淘金者受尽折磨。还要背着一年的粮食及各种装备，翻山越岭去到淘金地。可想当年淘金者的艰难困苦。

（未完）