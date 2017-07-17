校友会联谊，龙舟队大庆

Brockville，一个距离渥太华一个小时车程的千岛湖小镇，在加拿大如花灿烂的夏季，展示着它一贯的恬静和温柔。而7月2日，小镇一角的哈代公园（Hardy Park）则热闹非凡。靠近湖边的亭子和草地上，聚集着来自渥太华的老老少少二百多人，那是一场校友会和龙舟队联谊的温馨庆典。

在那一周前，第24届渥太华国际龙舟节刚刚举办。158支队伍在Mooney’s Bay龙舟竞渡。参赛队伍中有四支华人龙舟队：由多伦多咸氏金融公司连续十年冠名赞助的联校龙舟队（Shenglin Dragon Warriors）；渥太华本地餐饮集团连续三年赞助、今年冠名Uji Cafe的宇治龙舟队；连续四年参赛、由渥太华三所大学的学生组成的全加学联龙舟队（Canadian Federation of Chinese Students）；第一次参赛的中国大使馆队。联校、宇治和学联队在周六500米的比赛中全部进入决赛名列，宇治队更是在周日的200米决赛中拿到小组第三名的奖杯。这历史性的突破，是龙舟队集体十年的参与和磨练的结晶。2008年，由咸氏金融赞助，以渥太华的北京大学和天津大学的校友及家属组成的咸氏联校龙舟队第一次参赛。后来在咸氏的继续赞助下，在联校的旗帜下，更多大学的校友参与进来，到今年，这支队伍参赛已经是第十个年头。最近几年，更有餐饮（银座/满糖记/宇治）队、学联队和联校队一道，共同训练参赛，收获运动快乐、竞技乐趣和真挚友情。

龙舟队十年庆功，融洽和乐，充满文艺气息。主持人闫宇、倪文颖把现场活动各个环节连贯起来，使活动既欢快又有序。



我们的活动荣幸邀请到了渥太华本地的时间/空间乐队。这支乐队成立于2014年，是轻摇滚/雷鬼/民谣风格。鼓手罗恩来自加勒比，主音吉他马里奥来自菲律宾，其他成员均为华人，包括主唱大熊、节奏吉他/伴唱杰瑞、贝斯裴浩、键盘周熙然、调音肥弟。他们给大家带来了五首原创和四首翻唱曲目。摇滚表现的是人生片段和感悟，用抒情、宣泄来达到共鸣，用旋律、诗意来创造美感。时空的原创作品《有你》，音律上口，歌词朴实却很有意境，歌手抑扬的音色处理和感情的深沉运用，配上器乐和鼓点节奏的烘托，非常有感染力。《南方》由杰瑞作词，周熙然作曲。“南方”是一种缥缈的意境，是一种情怀。这首歌的词简洁利落，却很有画面感，曲子中速平和，整个作品是自我、心情、现实和想象的画面的拼接，自然抒情。崔健作品《花房姑娘》在现场经由他们成熟的表现，赢得了大家强烈的共鸣。

这次时空乐队的演唱，仿佛把我们带回那个年代，那个图书馆草坪的一个个夏日夜晚，我们仿佛又听到了那吉他声……

接下来，龙舟队创始人吴红雨和王耀平代表龙舟队讲话。他们介绍了龙舟队的历史，赞扬了队员们的奉献精神和集体协作精神，隆重感谢了赞助商咸氏金融和银座/满糖记/宇治餐饮集团，肯定了各大校友会对于龙舟队管理和后勤上的保障。

渥太华华人社区对龙舟队参赛这一盛事表现了一贯的支持。这次活动受邀的嘉宾有：中华会馆主席薛金生、加华文化基金会前主席王玳瑜、华联会副主席姜婧、加华文化中心副主席扈航、和连续三年冠名赞助（银座/满糖记/宇治）龙舟队的姚健。几位嘉宾也在现场为朋友们抽奖助兴。

联校这十年，是组织者的执着、耐心及组织力让队伍持续和凝聚、壮大并进步。龙舟队员的拼搏精神和对战术的活跃探讨是集体大船的动力。这十年，三支队伍中活跃着一批具体执行训练和比赛任务的带头人——队长们，他们是：陈荣、孙海涛、陈立桥、张一鸣、王凡、陈玛茹、杨远、许洁菁、袁长政、李嘉诚、朱盼秋、马文浩、何杉。同时，龙舟队也有幕后支持的群体：财务李莹；宣传团队吴红雨、王祎芳、马兰、赵燕滨、张强、崔毅；历年龙舟慈善募捐队长陈立桥、冯宁、王祎芳、王岭、马兰。

十年来，风雨同舟，同舟共济，龙舟健儿们，值得骄傲！



精彩节目继续。刘靖和黄静给庆功活动带来的是新疆民族舞蹈《掀起你的盖头来》和具有古典意境的舞蹈《暗香》。前者欢快热闹，后者深沉唯美。

联校十年，餐饮集团三年，加上学联，不同年份不同队的队服加起来可是五颜六色了。现场的孩子们穿着颜色鲜艳的衣服，跟着队伍比划着划桨姿势，一起喊“长大也要划龙舟”。有的孩子甚至不想脱掉队服呢。

龙舟队员张海燕律师这次不仅给活动提供了资金赞助，而且还朗诵了她创作的一首诗《约会美丽》。海燕的诗激情饱满，含着对生活的信心和对美的追求。

赵雷的一曲《成都》感动了多少人，也引出了各种版本的《成都》。这次，趁着时空乐队的到来，龙舟队员自创了龙舟队版《成都》。队员们和时空乐队一起，歌声时而婉转，时而热情。“在那迷人的丽都河畔，我从未忘记你”，这是一种眷恋、一种陶醉、一种纠缠、一种思绪。



“甜蜜的梦啊谁都不会错过，终于迎来今天这欢聚时刻”。最后，由闫宇指挥，大家齐唱《同一首歌》，庆功活动在依依不舍的情绪中结束。然后，各位或者继续小镇游——坐游船，参观水族馆，秘密花园，或者驱车回到渥太华。

十年龙舟，说不出的感怀，道不尽的情愫。“联校龙舟”已经是一个奋进的品牌、一个团结的标志。年年龙舟，我们岁岁相约！

（龙舟队供稿，执笔/燕滨；摄影/张强等）