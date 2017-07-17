丝绸之路放异彩 丝绸之路音乐会圆满落幕

（中国驻加拿大使馆王立文大使夫人（左六），公使衔参赞赵海生（左四），音乐无极限艺术节艺术总监（左五）和部分演员合影留念）

7月9日下午在位于St. Joseph’s Church的渥太华音乐无极限艺术节（Music & Beyond Festival）演出场地正上演由渥太华华星艺术团筹划主演的“丝绸之路音乐会”（The Silk Road，China）。全场座无虚席，掌声雷动。中国驻加拿大使馆王立文大使夫人，赵海生公使衔文化参赞等和当地主流观众一起观看了演出。

Music & Beyond Festival是加拿大最大的音乐艺术节之一，每年邀请世界各地著名音乐家和团体来到加拿大首都渥太华，呈现一场又一场的视听盛宴。今年艺术节共有80多场演出，其中一个重要看点就是中国专场音乐会-丝绸之路音乐会。

丝绸之路-呈现枫叶之都

据本台音乐会的制作人，渥太华华星艺术团团长，加中文化艺术协会理事长张志刚先生介绍：本次丝绸之路音乐会为保证演出质量，并向主流观众展示多彩的中华文化特质和丝绸之路理念，特地邀请了当地著名华裔音乐家管亚东女士担任总导演。管亚东总导演为保证演出的高水平和多样性，调用了加中文化艺术协会中的优秀力量，还邀请了国内著名的笛箫大师，国家一级演员张长弓先生加盟。管亚东对记者介绍说，之所以将此次音乐会命名为“丝绸之路”，主要是希望能够向主流观众传达中国的丝绸之路也是文化融合之路，其实现了不同民族，不同文化的交流。取丝绸之路之意，也希望通过这场音乐会向观众呈现从中国传统音乐到西方音乐，再到中西融合，充分表达一代一代的华人移民来到加拿大以后，积极融入社会，施展才能，乐观向上的精神。

音乐会台前、幕后

正如大家所知道的那样，每场台前的成功演出，都是伴随着演员、义工在幕后的辛勤工作和无私的奉献。这是一台由华人音乐家、画家、舞蹈者、艺术体操新星在主流舞台上的一次绽放！国家一级演员张长弓先生是中国音乐家协会竹笛学会理事，社会公益文化倡导人，山东尼山书院国乐团团长，笛箫演奏家。本次为音乐会奉献《牧民新歌》、《姑苏行》两首竹笛代表性作品，并与本地的琵琶古筝演奏家合奏名曲《彩云追月》，与当地书法家曲永仲先生呈现音画一体。

参加本次演出的主要演员还有加拿大著名中西弦乐组合“管亚东三重奏”，金孜，黄雨彤，清风雅韵合唱团，Sandie Yip，Austin Wu， Jean François Marquis，Andrew Mah，卢海燕，王瑾，杨子婵国际艺术学院，渥太华艺术体操俱乐部，C5加中少儿合唱团。其中C5合唱团是由一群活泼可爱的孩子们组成，最小的只有五岁，卡尔顿大学指挥Llaca执棒，带领这群热爱唱歌的孩子们登台亮相，演唱中加歌曲，做中西交流的小使者。

照片由常寿德先生提供