路遥亦兄弟 源同骨肉亲 渥太华洪门民治党欢迎中国致公党辽宁省委员会访问团侧记

美丽的夏日里天空多么晴朗，迎好友喜相逢心情欢畅！

2017年7月5日下午，唐人街142号渥太华洪门民治党党部那幢红楼里，大厅宽敞，布置庄重。紫红丝绒的天幕上，“渥太华洪门民治党热烈欢迎致公党辽宁省委员会访问团”横幅分外醒目！长桌上鲜果盘盘，晶莹诱人；一大束鲜花艳丽欲滴。渥太华洪门民治党各级干部和群众安坐两旁，等待着贵宾的到来。

五点整，由渥太华洪门民治党主委王辉先生，达权社社长邓家昌先生陪同，中国致公党辽宁省沈阳市委员会访问团一行三人步入大厅。全场响起了热烈的掌声！首先，由渥太华洪门民治党王辉主委致欢迎辞。他向大家介绍了三位嘉宾：团长李展超，中国致公党辽宁省委副主委、沈阳市委主委。团员：单泷，中国致公党沈阳市委直属第一支部主委、沈阳市和平区工商联副主席。团员：王德林，沈阳市霖圣冠德商贸有限公司董事长，沈阳日杂商会副会长。此时，全场又一次响起了热烈的掌声！

王辉主委代表渥太华洪门民治党，向远道而来的贵宾们表示最诚挚的欢迎！他说，全球的洪门民治党与中国致公党，是同根同源的亲兄弟！我们肩负着共同的使命，那就是继承发扬祖国优良传统，振兴中华，造福社会，服务华人！为此，我们今后要进一步加强联络、通力合作，再创洪门致公新的辉煌！

致公党辽宁省沈阳市委员会访问团团长李展超先生致答谢辞。他衷心感谢渥太华洪门民治党主委王辉先生、达权社社长邓家昌先生的满腔热忱！衷心感谢在座的各位先生女士！他盛赞渥太华洪门民治党日益发展的大好局面！他说，渥太华与中国辽宁省虽然远隔万里，但我们的心紧紧相连，我们奋斗的目标完全一致，那就是爱国爱乡、振兴中华！他要把此次访问，作为再次学习、交流、合作的新起点，再创佳绩！

接着宾主双方互赠珍贵礼物。致公党辽宁省副主委、访问团团长李展超先生，向渥太华洪门民治党赠送了两幅精美国画：一幅是两只喜鹊飞翔在怒放的丛丛红梅之上，暗含“喜上眉梢”之意。另一幅是大朵大朵盛开的各色牡丹，正象征着洪门致公党繁花似锦的美好前程！赠送的五幅各具风格的书法作品更是令人震撼，笔力遒劲，情意浓重！其中一幅上书：洪波连日月，门庭望海川；致福苍生意，公本心同源。此诗每句第一个字，连起来正是“洪门致公”，充分表达了天下洪门致公一家亲！还有“相知无远近，万里尚为邻”；“与君远相知，不道云海深”等等，意味深长，感人至深！渥太华洪门民治党王辉主委，向访问团团长李展超主委赠送了加拿大限量版的硕大珍贵纪念币！相机不断闪烁，记录下一个个难忘的瞬间！

最后，渥太华洪门民治党的干群们，与致公党辽宁省沈阳市委员会访问团一起欢乐合影。

会后，渥太华洪门民治党为致公党辽宁省沈阳市委访问团举行晚宴。

文/姚争