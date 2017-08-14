2017渥太华乒乓球单打公开赛赛后回顾

由渥太华加华文化中心和渥太华中老年联谊社联合举办的“2017渥太华乒乓球单打公开赛”已于7月30 日成功落下帷幕。纵观本届赛事，有如下几个特点：

首先，本次比赛老年人出尽了风头。参赛运动员中共有三名老人除了参加老年组（65岁以上）比赛外，还角逐了开放组（无年龄无性别限制）的比赛。比赛结果，这三名老将不仅在老年组获得前三名的好成绩，在开放组也全都进入了前八名，其中，周万方以78岁高龄取得开放组冠军！以一技长胶力压开放组群雄高手。余耀康以63岁高龄中年人连续精彩回球，勇夺开放组亚军！年青人刘克勇被老年人打伤腰肌，位列第四名。这也从一个侧面反映了本阜老年人越来越注重锻炼身体，打乒乓球成为老年人普遍的爱好和流行的锻炼方式之一。

第二，“渥太华中老年联谊社”比赛成绩斐然。作为主办方之一的“联谊社”共派出男女共六名社员参加比赛。他们不负联谊社广大社员众望， 都取得了名次。除了联谊社执行社长周万方先生夺得一金一银两枚奖牌和一樽奖杯之外，82岁乒坛老将赵忆梅社员荣获老年女子组桂冠！她是本届参赛运动员中年龄最高者。另外，联谊社社员刘新亚、黄柳青、张惠莲分别取得老年女子组第二、三、四名。另一名联谊社社员杨仕建也获得老年男子组第六名。

这次比赛的第三个特点是，除了老年女子组冠军赵忆梅和少年组英雄Maggie力克群雄以不败的佳绩勇夺冠军外，在本届比赛中，参赛人数最多、水平最高的开放组在整个比赛过程中，无一人“全尸回营”保持不败。取得前四名的运动员中，只有余耀康以小组第一出线，力斩群雄，进入决赛。最终站在最高领奖台上的前四名选手分别是：周万方、余耀康、弓胜利和刘克勇。他们在小组循环赛中，每个人都有输球，在进入淘汰赛和四分之一争夺赛中，他们又各自战胜在小组循环赛中取得第一名的对手，进入半决赛。这种情形虽不是绝无仅有，也尚属罕见！

文化中心乒乓球俱乐部与Kanata乒乓球俱乐部之争是这次比赛的又一大特点。开放组前四名中，除了第二名余耀康属于Kanata乒乓球俱乐部之外，周万方、弓胜利、刘克勇均属于文化中心俱乐部的骨干成员。老年男子组第一名黎林英和第三名郑智明来自Kanata乒乓球俱乐部，而第二名周万方和第四名黄正华则属于文化中心俱乐部。最终结果平分秋色！

回顾本次比赛的几个特点可以看出，参赛运动员整体水平属于渥太华地区业余乒乓球爱好者中中等偏上水平。众多业余和专业高手未能参加本届比赛，希望在下次赛事中能在赛场上看到他们的身影。

各组获得名次和俱乐部归属如下：

【开放组】

第一名：周万方，联谊社，文化中心俱乐部

第二名：余耀康，Kanata乒乓球俱乐部

第三名：弓胜利，文化中心俱乐部

第四名：刘克勇，文化中心俱乐部

第五名：郑智明，Kanata乒乓球俱乐部

第六名：黎林英，Kanata乒乓球俱乐部

第七名：陆卫逸

第八名：王勇智，文化中心俱乐部

【老年男子组】

第一名：黎林英，Kanata乒乓球俱乐部

第二名：周万方，联谊社，文化中心俱乐部

第三名：郑智明，Kanata乒乓球俱乐部

第四名：黄正华，文化中心俱乐部

第五名：叶阳，联谊社，文化中心俱乐部

第六名：杨仕建，Kanata乒乓球俱乐部

第七名：周树邦，文化中心俱乐部

第八名：杨秀山，文化中心俱乐部

【老年女子组】

第一名：赵忆梅，联谊社，日健

第二名：刘新亚，联谊社，文化中心俱乐部

第三名：黄柳青，联谊社，文化中心俱乐部

第四名：张惠莲，联谊社

【少年组】

第一名：Maggie，耿丽娟乒乓球学院

第二名：侯奔，耿丽娟乒乓球学院

第三名：姜其审，耿丽娟乒乓球学院

鸣谢：

1、本届比赛得到以下捐款人鼎力赞助：陈盛（$230），周树邦（$100），周万方（$100），关景文（$80）。

2、义务裁判员：丁振（Jack，省级裁判员），富连庶（老富），钟志鹏。

2017渥太华乒乓球单打公开赛组委会（供稿）