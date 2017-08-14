住在卡纳塔北区（Kanata North）去哪学中文?

在繁花锦簇的夏天里，为了更好地利用自己的时间，五百多位孩子参加了位于Kanata North St. Gabriel天主教学校的国际语言夏令营（International Languages Summer Program）。从2009年始，卡纳塔中文夏令营已经运作9年了。今年的夏令营开设五种语言。孩子们可以选择学习中文（普通话）、俄语、西班牙语、波斯语或印度语系旁遮普语。学习班总计五百四十名学生中，有80％入读中文，包括一些非华裔学生。夏令营在这个八月初圆满地结束了五周的语言教学。

在过去的五周里，书法、绘画、手工、体育、娱乐表演以及各种益智类游戏，恰到好处地穿插于每天的语言学习之中。孩子们在娱乐中学习知识，在运动中增强体质，于不断的合作中广交善友，用知识饱满了精神，让阳光充盈了自己。特此，感谢老师们和志愿者的努力和付出。

一旦夏天结束，许多家长会考虑把孩子送到周六中文学校学中文。天主教教育局（OCSB）在Kanata Holy Trinity High School的第一所周六的语言学校已经运作多年，让许多孩子有机会学习中文。随着Kanata华裔人口的增加，学生人数已超过该学校设施的局限。为了满足更多家长及学生们的愿望，于此与大家分享并宣布一个好消息。天主教教育局决定今年九月在Kanata开设第二所中文学校。校址在All Saints High School（5115 Kanata Avenue，在Kanata Avenue和Goulbourn Forced Road交界处）。

学校将招收初幼至八年级学生。安省学生免费，只收$10材料费。同时为了帮助需要提高英语水平的成年人，学校将设有英语作为第二语言的课程（成人ESL）。此外学校还设有各种家长及学生兴趣课。详情请查：conted.ocsb.ca。电话（613）228-3338。有兴趣者可于九月九日（星期六）上午9:30-12:00到学校注册。注：Holy Trinity High School的中文学校将同时继续运作。

在此，我们感谢安省教育部的支持及天主教教育局对社区内多元文化的重视，为我们的社区提供免费的语言学习机会。祝大家过个愉快的夏天。

赵敏老师