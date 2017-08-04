2017中华会馆大型野外烧烤营即将举行

每年的夏季是渥太华户外活动的最佳季节，大家邀约亲朋好友，成群结队，到野外聚会，享受大自然的美景。大家期盼的一年一度中华会馆等社团Potluck烧烤聚会即将来临。每年的“中华会馆夏日烧烤”会同其他社团组织，共同举办大型Potluck烧烤，吸引数百的民众前往同乐。今年也不例外，8月20日（周日），中华会馆野外烧烤聚餐会再次来临，邀请大家带上你的拿手菜一起在湖边看风景、吃烧烤，享受家庭乐趣。

时间：2017年8月20日（周日）

10：00am to 4:00pm

地点：Britannia公园长廊（Park-trolley Station）

Carling Avenue, Ottawa, Ontario K2B 8J8, Canada

主办单位：中华会馆 Chinese Community Association of Ottawa

协办单位：

中国校友会

北大校友会

清华校友会

南开校友会

山东同乡会

山西同乡会

河北同乡会

南开校友会

天天中文学校

天天义工团

全加学联

北美研究生博士生学者联盟

CIA加拿大首都国际学校

卡尔顿大学学生会

渥太华大学学生会

阿尔冈昆学生会

渥居舞会俱乐部

爱乐合唱团

活动方式：Potluck+烧烤

Potluck：请您带来自己的拿手好菜和家乡风味（每个家庭按至少两个成年人带一盘菜的分量）

所带食物要注意：nuts free（无坚果，尤其拒绝花生、杏仁）；有香油需注明、

活动内容：聚餐，美食评比，棋牌活动，拔河比赛，儿童节目，节目表演等（也欢迎听取您的意见，告诉我们你喜欢和期待的活动）。

欢迎大家报名表演节目，表演节目者会收到会馆准备的小礼品。

参加的朋友：请通过社团报名（以人数为基准以便于会馆准备烧烤食物）。

报名联系方式：

中华会馆：杨扬 613-668-1168

王凡 613-255-2388

中国校友会：吴红雨 613-716-2975

北大校友会：林平 613-282-3147

清华校友会：孟建 613-355-1818

南开校友会：Selina赵 613-224-5573

山东同乡会：李体茂 613-218-9818

山西同乡会：赵燕滨 613-826-3313

天天中文学校：魏辉 613-823-1483

全加学联：马文浩 613-600-7986

北美研究生博士生学者联盟：王延伟 613-710-0690

CIA加拿大首都国际学校：Jay 613-608-0724

卡尔顿大学学生会：方安格 289-772-7239

渥太华大学学生会：朱盼秋 647-898-5805

阿尔冈昆学生会：谢琦 613-981-0196

中华会馆供稿