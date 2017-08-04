渥太华南京大学和东南大学校友会2017年夏季联合家庭聚会通知

校友们和朋友们，

渥太华的夏天真的来了！渥太华南京大学和东南大学校友会联合举办校友家庭聚会，邀请校友和亲属们以及所有在南京学习工作或居住过的朋友，一起享受阳光下的大自然，和老校友叙旧，和新朋友见面。这次活动还有个主题：向高志成教授学习打德州扑克并现场组织比赛。

聚会时间和地点：8月19日（星期六）11：30am-2：30pm，在Bate Island Park。Bate Island Park的地点在off Champlain Bridge, Ottawa, Ontario。请看地图。



停车：停车位很多，而且免费！

怎么玩：在岛上可以进行的活动很多，散步，打球，玩游戏，到岛的周围步行都行。如果什么都不想做，也可以呆着听水波扑岸的声音。我们还邀请了高志成教授教大家打德州扑克，当场组织比赛。可想而知，比赛一打起来，肯定是热闹非凡。小朋友们将有机会学习打40分。

南大校友会还将利用这个校友会面的机会进行理事会改选。具体事宜比如名单章程之类会单独在南大校友会内另行通知。

带什么：我们推荐大家带些水果、零食、点心、面包、饮料等等简单的便餐和大家分享。

另外，如果您家里有沙滩椅，我们建议您带上，万一岛上的椅子不够，可以有地方坐着休息。

为什么这次活动不组织专门的聚餐野餐？这是我们根据校友的反馈，改变校友活动方式的一种尝试。考虑到天气炎热，准备简餐可以减轻大家和组织者携带和准备食物的辛苦。另外简餐也避免吃饭占据太多难得的聚会时间，让大家可以多一些活动娱乐交流的时间。

怎样报名：

请于8月12日前回复Email（nju.ottawa@gmail.com） 或电话联系以下任何一位校友。请报名时注明您家有几口人参加聚会。

潘光睿 （613）240-8946 Rain_pan@hotmail.com

王伟 （613）790-6461 wangwei2001ca@yahoo.ca

傅春荣 （613）454-1826 crfu@hotmail.com

冯永来 （613）830-8808 fengyonglai@gmail.com

钱旭 （613）793-3583 christineqk@yahoo.ca

请大家带着亲朋好友一起来参加我们的校友家庭聚会吧！

渥太华南京大学校友会和东南大学校友会

2017年7月28日