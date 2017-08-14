第十六届“加华杯”沙滩排球锦标赛观后感

我是一名排球爱好者，没打过什么正规比赛，就是平时跟水平相近的朋友们一起玩一玩。7月22日那天，我去加华杯现场给各球队加油，顺便看看今年的加华杯谁能跟去年的冠军Good Idear队抗衡。结果没想到看到了一整天精彩的比赛，立刻由路人甲转为粉丝A。

话说那天周六，预报气温摄氏22度，不冷不热，微风习习，阳光时隐时现，正是打沙排的好天气。在绿树环绕、河水静流的沙滩旁，一早在最好的位置支起了六个沙排网。十二支队伍按照“血战到底”的赛制（每支队伍都有六、七场比赛），九点钟开始捉对厮杀，一时间沙烟四起。这边厢，宇治队身着整齐的队服，一抹嫩绿带来了年轻的力量，队中的Kyle少年弹跳十分出众，队伍整体配合再磨练一下，来年一定会是一支劲旅。要说年轻，没有队伍能跟一袭紫衣的中华会馆Volley Burrito美少女队相比，她们平时在排球俱乐部（14岁以下组）一起训练比赛，场上朝气蓬勃，配合十分娴熟。奈何缺乏网前高度和扣杀力量，整体实力没有她们的父母啦啦队的呐喊声那么强劲。这支深色调的年轻队伍最后她们获得了本届比赛“最佳人气奖”。远看白衣飘飘、近看色彩斑斓的随艺轩画廊队，队服设计可得最具艺术奖，白底衫背后是书法般的Art Flow英文，正面是貌似涂鸦的七彩涂抹。天天义工-AM队，着一件白色的天天义工团T恤，有几位经验老道的队员，因为主力有伤，不敢太发力，前半段比赛失误较多，最终没有取得预期的成绩。使馆队，一看就知道是使馆队，他们的服装有明显的国旗元素——红底黄条，是屡屡在国际大赛上升起令我们热血沸腾的那个颜色搭配。使馆队中拥有两名绝对网前高度，其中一位高个的男生戏称，我们是来打酱油的，因为平时玩的是篮球。武大诚信队一袭黑衣，队伍由老队员担纲，胜在经验和小球处理，网前经常是推送给对手失察的后场角落或者是二传身后。赛后他们号称是除卫冕冠军之外最稳定之队：连续两届第七名。中华会馆北星队是一个非常团结的集体，连续八年参加加华杯，队伍主力基本没变，中间也吸引了年轻力量进行培养。但是由于队服不整齐，曾引起不明真相的观众质疑，北星队是不是借了队员上场，怎么看起来跟天天义工-AM或PM的队员分不清楚。新组建的加都-扬名队的队服整齐划一，队中有几名年轻的小将和几名强力外援，一时声势不小，最终夺取了下半区的冠军。同是紫衣的博木队，跟另一支紫衣的小姑娘队比起来，显得没有那么齐整。博木是Bridlewood的谐音，那个社区的排球运动逐年兴起，今年带来了两支队伍。成人队里两名父子外援相当瞩目，精瘦的身材和娴熟的技艺为博木队进入前四立下汗马功劳。天天义工-PM队，光看队服确实容易跟AM队，甚至与中华会馆北星队混淆。但这个队伍老队员普遍具有高度和技术，实力非同小可，去年闯入了决赛，今年最后获得季军。年轻的主攻Bryan于2012年左右启蒙排球，如今刚满十六岁，已经参战数年，成了一名值得信赖的主攻。

进入决赛的中国校友会Forever Young队，身着一袭加拿大红，跟前面使馆队的中国红略有区别。这支队伍就是前面提及的博木队的少年队，队员平时都是在俱乐部训练比赛，打得正规专业。他们是唯一带了教练和助教来现场指导的队伍。决赛的时候，队员们每次交换场地，整个队伍，连同替补、教练，还有携带的一箱水都跟着交换，就跟打室内比赛的时候一样。Forever Young队刚开始还没打起精神，后来是越战越勇，一路过关斩将，首次组队就冲入决赛。另一支进入决赛的队伍是众望所归的Good Idear队。该队由一群小鲜肉组成，没有统一的队服，在比赛中，常因热随性除去上衣，露出多年在室外运动晒成的古铜色。这支队伍过去曾四度夺冠，第一次夺冠是在六年前的2011年。最后的冠亚军决赛吸引了许多观众的目光。Forever Young队凭借强大的进攻先声夺人，拿下了第一局。Good Idear稳住阵脚扳回一局。Forever Young队的教练和助教也上场加入战局，顺利地拿下了第三局，以2:1 的大比分领先，离冠军奖杯只有一局之遥。但Good Idear不愧是四度夺魁的老牌冠军队，他们又顽强地把比分扳成2:2。进入第五局决胜局，比赛到了白热化的阶段，一天下来，双方的体力都有极大的消耗。经过四局的比赛，双方对对手都非常了解，比的就是心态和经验了。Forever Young队这时暴露出年轻经验不足的短板，他们的进攻依然犀利，前后排都能下球，但几次无谓的失误让他们付出了代价，最后以13:15惜败，将冠军奖杯拱手送给了Good Idear队。Good Idear队一路杀过来，展示了良好的道德风尚，对于有争议的球，经常是让过这一分，下一分再拿下来。他们的sportsmanship甚至得到了总裁判长的赞赏。在决赛中，队长抽筋了，处理争议时，只能跪在沙滩上交流。跪下去的是身躯，没有跪的是他们求胜的决心和对对手的尊敬！

傍晚六点，所有的赛事顺利地完成了，收起球网后的沙滩尘埃落地，渐渐平静下来。夕阳给沙滩洒上了一层金黄，月亮湾里但见后浪轻轻地推着前浪，仿佛意味着年轻的一代从父辈那里接过对排球的挚爱，把赛事的水平推向了新的高度。我这个“路转粉”的观众明年会再次回到这里，欣赏下一届比赛的盛况。

（作者：旧来）