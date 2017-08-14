华人社区服务中心2017 年会员大会通知

华人社区服务中心诚挚欢迎社区成员踊跃参加我中心2017年会员大会。

时间：2017年9月27日，周三。

地点：华人社区服务中心

400 Cooper Street, Suite 2000

大会向公众开放，但投票选举董事会成员需有中心会员证；每证有效期一年，会费10元，耆老5 元。会费不仅帮助中心的服务，也提供本地很多店铺的优惠。

成为会员以后可以报名参选成为理事会成员。详情及购买会员卡或缴纳会费请联络：朱小姐，613-235-4875，分机144。

华人社区服务中心半日夏令营欢迎报名

时间：7月24日至8月31日。周一至周四的上午9-12点。

地点：华人社区服务中心幼儿园。400 Cooper St. 二楼。

年龄：2岁到10岁。

要求：政府资助要求父母至少一方持枫叶卡；费用全免。

内容：绘画，手工，读书，游戏。

中英文双语执照幼教老师。

欢迎报名：613-235-4875，分机122（周一至周四，9:30-12点）。

渥太华中文电台预告

2017年8月13日

晚8点：（主持：姜漪，屠炯）

华人社区服务中心新闻

加拿大每周一题（本地历史学者泰德供稿）

晚8:10：

-现场分享：夏季旅行——边走边看加拿大

晚8:50：

下周活动，天气预报

晚9点：（主持：Cici，一诗）

OCCSC新闻简报

9:02：

话题讨论：加拿大家庭结构的3大趋势：单身、不要孩子、同居但不结婚

晚10点：

小说连播：《出人头地》第十一期（作者：方向；本期演播：刘臻；编辑：Cici）

（该长篇小说由北京作家、现居渥太华的方向撰写，由渥太华热爱朗诵的志愿者轮流朗读，In-TAC特约播出）

我们电台的网页是在渥太华华人社区服务中心的中文网址上点击“媒体”，然后点击“渥太华中文电台”。有关如何收听、投稿、做义工的资讯都在上面：http://occsc.org/渥太华中文电台/?lang=zh。

在收音机里、车里、手机上和CHIN Radio Ottawa、网站上（http://www.chinradioottawa.com/）现场收听我们的国语节目。全新免费手机app下载：CHIN Radio Ottawa。错过节目请听CHIN Radio Ottawa网上回播：http://www.chinradioottawa.com/index.php/podcast/mandarin-local。

另外，我们第一个小时的节目会在接下来的周六早上6点重播，第二、三个小时的节目在接下来的周日早上6-8点重播。