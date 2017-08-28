“廊前歌舞升平 湖畔美食飘香”——2017“中华会馆大型夏日烧烤营”圆满结束

2017年8月20日，位于渥太华河畔的Britannia公园里，和风徐徐，阳光普照。虽是夏日，气候却十分宜人，正是烧烤野餐的绝佳天气。一年一度的“中华会馆大型夏日烧烤营”如期在这里举行。

本次烧烤活动由中华会馆主办，中国校友会、北大校友会、清华校友会、南开校友会、山东同乡会、山西同乡会、河北同乡会、天天中文学校、全加学联、卡尔顿大学学生会、渥太华学生会、阿尔岗昆学生会、渥居舞会、爱乐合唱团等十八家兄弟社团协办。中国驻加拿大大使馆公使韩涛先生、国会议员Chandra Arya 先生、安省省议员Lisa MacLeod女士、渥太华市市长 Jim Watson先生专门来到现场，为大家带来了祖国的祝福和加拿大三级政府的问候。三百多位华人同胞精心准备了数百款美味佳肴，中华会馆烤香肠和烧饼桌前也排起了长队。公园里飘散着中国美食的香味，也吸引来了一些洋人朋友来排队领餐。爱乐合唱团、渥居舞会和随意艺术学院小乐队等华人文艺团体为大家演出了丰富多彩的歌、舞、吹、弹节目。此次活动还进行了美食评比、抽奖、儿童游戏、拨河比赛。老少朋友们欢聚一堂，看风景，尝美食，载歌载舞，共叙友情。五、六个小时的快乐时光在笑声里、歌声中悄然而过，大家意犹尽地相约明年此时此地再相聚！

中华会馆和协办单位向CIBC、Scotiabank（Somerset Branch）、九九鸭脖等赞助商以及所有义工们对本次活动的大力支持表示衷心的感谢。

（中华会馆供稿）

附照片：

1、市长和组委会合影

2、韩公使带来了祖国的祝福

3、义工老人

4、载歌载舞

5、品尝美食