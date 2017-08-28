美丽欢乐的夏日广场——年轻阳光

夏日的傍晚，夕阳伴着彩霞，天空绚丽多彩，凉风徐徐吹过，树叶娑婆起舞，好迷人的景色！在Kanata Ave大树旁的广场上，传来优美的中国乐曲。这是Kanata华裔老年支助中心（KCSSC）开展的夏日广场活动，自七月开始周一至周五的每个晚上，在这儿都能看到欢乐的人群。

早在六月下旬，KCSSC的舞蹈队专门召开了义工会议，对活动做了精心安排和分工，队员收集资料，挑选操舞，进行录音，自我学习，默默无闻地做了很多前期准备工作，使活动一开始就开展得有声有色。

领操的义工老师们，每晚都早早来到了广场，放起了音乐。准时领着大家随着音乐做起佳木斯操，大家活动着肩、臂、足、腿、腰、颈、胸、背……全身都动起来了，做完後真舒服，真是太好了！最近又学起了体现国粹的戏剧广播操，大家认真学习，操做得很整齐。

领舞的义工老师们领着大家跳起了广场舞，有豪放的蒙古舞、热情的藏族舞、优美的江南小曲、欢乐的小苹果等等，听着欢快的音乐，跳着优美的舞蹈，大家脸上花一样的笑容，一天紧张的身心得到了充分的放松，沉浸在欢乐的气氛中，让人陶醉，这是多么让人留恋的一刻。

还有带领打太极的老师，一声吆喝太极24式，大家跟着口令，有板有眼地打完24式以後，个个气定神爽！活动结束后三两好友，一起唠嗑一下，闲话家常，一天就过了！

前来参加的朋友，年龄五、六、七、八十都有，男女老少都涵盖了，丰富多彩的活动不断吸引人群前来参加，目前每天固定都有40多人一起做操练舞。

这些成果都要归功于孜孜不倦的义工朋友们，不论家务有多繁忙，身体有微恙时，都坚持不懈地每天来到广场为大家服务，这样的带动自然能感动大家将大家的心凝聚在一起，更何况是为了自己的健康。

来到这里，能和那么多的朋友在一起，听着歌，做着操，跳着舞，扫去了一天的劳累和烦恼，原来压抑疲惫的身心一扫而空，就好比充了电一样，大家都变得精力充沛，活力四射，竟然都是迈着轻快稳健的步伐回家，真神奇，真像又回到了年轻的时代。

美丽欢乐的夏日广场，年轻阳光将永远留在我们的心中！

增益供稿 2017-8-16