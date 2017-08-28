烈火无情 人间有情——渥太华潮州会发起捐款送达渥太华红十字会

加拿大卑诗省山林大火直至目前，仍然火势汹涌，火灾区域蔓延扩散至一百万公顷。加拿大政府呼吁加国人民伸出援手，救济灾区难民。为此，渥太华潮州会发起捐献赈灾善款的活动。现己募集到2575元，于8月22日送达渥太华红十字会，以表爱心。

BC省山林火灾赈灾，各位善长仁翁捐款名单：

莊国：300元。陈美凤：250元。潮州会：230元。黄智光：100元。谢绍海：100元。李均堂：100元。Huynh van Nghia：100元。Pham Tri Trung：100元。吴膺莉：80元。郭良荣：50元。郭雪玲：50元。袁臣洲：50元。陈兴：50元。林若侬：50元。翁崇涛：50元。陈文英：50元。温美发：50元。Nguyen Thi Lien：50元。林瑞芳：50元。李瑞芳：50元。詹明亮：50元。李金卿：40元。陈丽君：40元。陈丽芳：30元。陈丽娟：20元。詹秀粧：30元。陈满珠：30元。新美凤餐厅顾客：195元。联谊社：230元（周万方50元、蒋腊英50元、姚胥福50元、周德清20元、杨海20元、汤仕芳20元、姚争20元）。

总共捐款：2575元。