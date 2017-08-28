Arnprior镇一日游纪实

2017年有个多雨的夏天，但今天却是一个少有的好天气；蓝天白云，绚丽的阳光带着徐徐的凉风，是一个出游的好日子。这天，Kanata华裔老年支助中心（KCSSC）组织了一次小镇一日游，巴士载满了满面笑容、盼望出游的老年朋友们来到Arnprior小镇。

这是一个充满魅力的小镇，它有着悠久的历史，美丽的风景，还是三河的汇聚点，在陶老师的安排下，旅游内容丰富多彩，首先来到了历史性的森林步道，热心的小镇派当地朋友当导游，带领我们进入森林，开始了短距离的步道行走，两边都是参天的古树，林子里清新的芬多精扑面而来，呼吸为之一爽，导游领我们来到了目的地，那一棵具有200多年树龄的大树，有47米高，全体步行者在此合影留念，这次步行虽短，来回也需40多分钟，而队伍有不少老弱腿脚不便的，还有一些是八十高龄的，也都精神饱满，走出了树林，每人脸上现出了无比的自豪，100%的人都参与了这一步行运动，无一掉队！

由于时间的关系，我们坐着巴士观光了小镇的商业区，商业区不小，很繁华，街道两边满是鲜花，每个建筑都很有特色，真想下来细逛，接着就来到了小镇的博物馆，博物馆展出了由三个家族逐个累积建设起来的Arnprior镇152年的发展历史，小镇原来有个火车站，这里展有火车站的模型，当时规模还不算小，车站检票台和模拟检票员把你带回到了过去的年代，小镇原来是个木材集散地，馆里展有大锯小锯，还有当时的生活用具，让我们了解到当时的生活条件，同时也体现了小镇的科技文化发展，它是小镇的骄傲！

接着，我们来到小镇的Robert Simpson公园，观看庆祝加拿大150庆典的节目演出和龙舟赛，在公园的草坪上已经汇聚了很多游客，我们在草坪上席地而坐，进行野外午餐，大家拿出了自备的午餐，互相交流着自制的美食，组织者还送来了矿泉水、水果和小食品。文娱节目开始了，有歌手Rachel的演唱，婉转高昂，演唱的《小城故事》倍感亲切，中国的舞狮，陈雪影老师的太极剑，还有KCSSC的老人们演出的太极拳示范, 引来了众多的太极拳爱好者的参与，一时老年人、年轻人、华人、加拿大人一起加入学打太极拳的队伍，太壮观了！不会就学，打得很认真，真有点像模像样呢，一次中西文化的交流和互动迎来了一片掌声，这一切将在Arnprior的发展历史中留下一个美好的记录。演出结束后，我们游览了小镇商业区和特色建筑物和各种工艺品，叹为观止。更多的人去了河边观赏龙舟赛活动，当看到两队一组的龙舟划过来时，都挥舞着双拳，齐声发出了尖叫“加油！加油！”，“Go！Go！”，大家都兴奋不已。

时间过得真快，又到了回家的时刻！大家装着满满的收获，怀着欢畅愉快的心情登上了返程的巴士，小镇高矗入云的树林、宽广碧绿的河水、翱翔飞舞的海鸥、绿茵如画的草坪、古老的建筑、美丽的街道、小镇的历史以及这次旅游带给我们的阳光、快乐和自信，将永远留在我们的记忆中。

感谢Arnprior镇长和活动组织者的邀请，感谢我们中心的老年朋友为中加文化交流做出的努力和贡献，带给我们非常美好的一天！谢谢！

增益供稿 2017-8-4