“首攻”多伦多——渥太华华裔青少年2017年多伦多北美夏季 桥牌锦标赛青少年组比赛侧记ACBL（美国定约桥牌联合会）

（Ivy Li和Jessica Chen获第一名后合影）

（Jeffrey You获奖后和老师合影）

（全体参赛选手和老师合影）

（比赛公报上 Ivy Li 和 Jessica Chen 和获奖照片）

（选手利用比赛间隙和老师分析失误）

2017年北美夏季桥牌锦标赛于7月20日至30日在多伦多市中心的Metro Toronto Convention Center举行。来自世界各地的5000多位桥牌选手汇聚一堂，同场竞技，交流牌技，以牌会友。这里既有世界级的大师，也有初出茅庐的小朋友。这其中就有来自渥太华、由乐兵老师率领的5位华裔小朋友倾情参赛。在三天共六场比赛中，每场都有我们的小选手获奖，Rizhe Jia与Ivy Cao获得两次第4名，Ivy Li与Jessica Chen在六场中的五场中取得名次，并在周六上午获得整个Cardrook组的总冠军。在瑞士移位队式赛中，Jeffrey You获得一次B级第2，并在周五下午的公开组双人赛中获得A组第2。

时间回到2017年1月21日，首期青少年桥牌培训初级班在天天中文学校开课。对于孩子们来说，桥牌还是个颇有点儿神秘的玩意儿；而家长们也是抱着试试看的心态支持孩子们的参与。随着课程的进行，对桥牌的了解也在逐步加深。初级课程结束后，进行了内部的小型教学锦标赛，孩子们人生中首次获得桥牌大师分——虽然只有零点几的大师分且属于最低级别，但仍让孩子们非常兴奋，热情持续高涨，很快第二期中级课程也开课并圆满结束。除了上课，课下孩子们也积极参与在线的教学练习和比赛，水平在不断的教与练中稳步提高。

初试锋芒

今年7月初，学牌的孩子们在渥太华参加了人生中第一次正式桥牌锦标赛，因为本市参赛的青少年牌手很少，所以他们只能和成年人混合比赛；还有一位小牌手因为原来的搭档因故未能参赛，只能临时寻找搭档。虽有种种不利条件，但成绩却给人意外和惊喜——多名小牌手获得银色大师分且多次打出单局最高分。这一结果让乐兵老师异常兴奋，孩子们也获得了宝贵的自信和比赛经验，为多伦多的大赛做了很好的热身。

多伦多我们来啦！

七月底的多伦多，凉爽宜人，但仍挡不住世界各地牌手竞技的热情。青少年的比赛是从7月27日至29日三天。说实在的，每天比赛从上午10点开始，下午4-5点才结束，这样持续三天的比赛强度对于这些只学了半年桥牌且初次参加大赛的小牌手来说不可谓不大，对脑力和体力都是挑战。但结果同样令人惊喜——参赛的小选手获得多项奖项奖杯，每天都在刷新红色大师分，成绩喜人，进步明显。乐兵老师获悉小选手们的优异成绩后也幽默地表示：“受孩子们勇于挑战的鼓舞，我和搭档在第二天的双人赛项目中战胜了所有对手，获得冠军，并得到24个金质大师分！”

与大师零距离交流

在这次世界性的最高水平桥牌竞技中，80%的顶尖高手汇聚在这里，而华人桥牌大师也是其中极为重要的一个群体。第一天紧张激烈的比赛过后，最令孩子们难忘的是他们有幸能与华人桥牌大师进行面对面的交流。让我们隆重介绍这次座谈的三位大师：第一位：赵杰，世界桥联终身大师，获得过世界桥牌锦标赛公开组双人赛冠军与混合双人赛冠军各一次，曾多次代表中国国家队参赛；第二位：黄衫，北美定约桥牌联盟钻石终身大师，2015年加拿大全国锦标赛冠军与加拿大国家队队员，近四年中三年获得加拿大年度桥牌大师分冠军；第三位：刘英皓，中国杰出青年牌手，中国国家队队员，希望之星。对于一个牌手来说，与多位大师直接对话，这种机会称得上千载难逢。在长达两个小时的交流过程中，大师们深入浅出地阐述了对桥牌的理解，分享了桥牌人生经历，回答了小牌手们的学牌困惑，对孩子们的热情给予充分肯定。三天紧张的比赛结束了，没有疲劳，只有收获。无论孩子们是否会终生与桥牌为伴，这次大赛也一定会成为一段值得他们珍视和回忆的人生经历。