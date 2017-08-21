《仲夏夜里梦一场》 王莹（月光倾城）

你们还记得2016年春节期间，几天之内轰动全球的“快闪”吗？加拿大中国文化发展协会会长高如东先生策划创意组织的，在渥太华国会山前的表演，欢乐喜气洋洋的人群，颇具现代感元素的音乐，“快闪”把安静、祥和、纯朴的渥太华瞬间推向全球瞩目的前沿。通过网络“快闪”传阅量很快就突破3000万，现在已过亿人传阅转发。

今夏，高先生又马不停蹄地把浙江青少年交响乐团的表演带到渥太华，昨晚，渥太华又一次沸腾了！人们从四面八方涌向渥太华大学的音乐表演厅，很快热情的观众坐满了全场，楼上楼下黑压压的一片，没有座位了，执着的观众就站在大厅两侧，更有几位小朋友趴在前排的地上，稚萌的眼睛，神往地渴望着即将启动的音乐之旅。

浙江青少年交响乐团的表演，不负众望。在著名指挥家高健先生的引领下，不同风格的曲目，表演了一曲又一曲，渥太华的观众被征服了，掌声一阵盖过一阵！“Bravo”的喊声不时回荡在演奏大厅。在场的听众无不倾倒叹服于孩子们精湛的表演、艺术娴熟的表现力以及对挚爱的音乐超乎年龄的专注力，乐队最小的俩个成员仅9岁，个头还没有琴高。

音乐如造梦的神器，人们的思绪随着音乐时而缠绵起舞，时而狂烈激昂，旋即又陷入寂静的遐思，著名指挥家高健先生的指挥棒起落回旋，把人们带入了一个又一个幻想之中的欢乐王国，小约翰·施特劳斯的《观光列车波尔卡》、施特劳斯的《闲聊波尔卡》、《春之声圆舞曲》以及奥斯卡电影名作《加勒比海盗主题曲》、《燃烧岁月》、《泰坦尼克》等经典乐章，回荡在渥太华大学的演奏厅，也永远定格在人们美好的夏日记忆里，经典乐章与爱乐燃烧，交相辉映。在场的中国观众又有机会欣赏到了熟悉的《茉莉花》、《北京喜讯到边寨》、《瑶族舞曲》、《拔根芦柴花》、《良宵》等，好像穿越，来了一趟快乐的家乡游。

8月3日晚上的音乐会，令我想起泰戈尔说过的一句话：“不要试图填满生命的空白，因为音乐就在那空白的深处。”

夏日的渥太华，又一次被狂热袭倒！