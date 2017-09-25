北大校友特别活动赏枫花灯一日游欢迎报名

渥太华-三宝山-翠湖山庄-蒙特利尔-渥太华

又到一年一度赏枫时，渥太华北大校友会10月7日特别组织带大家赏枫叶看花灯展，共度金秋最美时光！欢迎报名，详情如下。

渥太华早7点半，出发前往三宝山。沿途经高速欣赏北美公路特色，经盘山道观赏当地村民生活，依山傍水，“枫”景迷人。大丛林三宝山自1988年建立至今已有30年，是加拿大少有的大型寺庙之一，停留两个小时足够欣赏山上的神像和迷醉的风景。欣赏完寺庙仙境之地，驱车前往著名的翠湖山庄Mon Tremblant，又称小瑞士。观光完美丽的“枫”景后，前往蒙特利尔中国城，团友可自行选用晚餐或购物。晚餐过后，驱车前往著名的蒙特利尔植物园，观赏一年一度的特色灯笼节。

出发日期：10月7日，早上7:30。

出发地点：Panda Vacations Hunt Club Office

地址：2900 Gibford Dr.

Suite 208，K1V 2R4（可免费停车）

报名截止日期：9月30日

费用包含：专业国/粤语导游，豪华旅游大巴

费用说明：北大校友会成员$35/人，含小费

非北大校友会成员$38/人，另小费$5/人

报名方式：Panda Vacations Hunt Club Office

联系人：Jessie Li

电话：613-567-1888

邮箱：Jessie@pandavacations.ca