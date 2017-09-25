《我住渥河之滨》庆祝加拿大建国150周年大型诗歌朗诵会 主办：四季诗社 总导演：石静

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”

两千多年前，屈子在汨罗江畔寻寻觅觅而不得其所。

落基险峻，铁路绵延。

一百多年前，华人劳工在异国他乡挥洒血汗，勤勉奋争，却不能与亲人团聚，无法拥有加拿大公民的正当权益。

沧海桑田，柳暗花明。

三十年前，加拿大迎来多元文化的开明之春。

你，曾如流木浮萍，漂泊无踪；

我，曾万里跋涉，孤独徜徉；

他，曾畅想彼岸，追寻理想中的生命灵花。

我们，终于远渡重洋，与红枫灿烂、蓝天纯净的浪漫国度——加拿大邂逅，恍如与未来的故乡重逢。

我住渥河之滨，傍水而居，美丽的丽都运河和渥河水包容养育我们。人生如诗，近在咫尺，我们用移民新生命谱写秀丽绚烂诗篇。

时值加拿大150周年，四季诗社将倾情为您隆重呈现一场以《我住渥河之滨》为主题，以华人移民新生活为视角的大型诗歌朗诵会。表演形式不仅囊括经典和原创诗歌朗诵，还兼容小提琴演奏、现代舞蹈、京剧新唱以及儿童寓言故事与原创移民生活舞台诗剧。

“此心安处是吾乡”，我爱渥太华，我爱加拿大——我心灵所归属的家乡。我们盛夏在渥河荡舟，寒冬在丽都溜冰，早春在国会山徜徉于郁金香花海，深秋在道斯湖畔沉醉于蓝天红枫。我们鉴证家乡的春华秋实，我们在这里安居乐业。

请和我们一起享用一场集珍会萃、深情厚意的诗歌文艺盛宴，抒发和讴歌我们对第二故乡的感恩与爱恋！

时间：2017年11月11日（周六）晚7点30分

地点：Centrepointe Studio Theatre（中心点小剧场)

票价：$30

售票热线：

613-793-0888 常玉锁；613-422-6189 崔毅；

613-656-2509 陈朝霞；613-796-8839 朱丽颖；

613-863-9933 石静；613-600-8509 侍子文。

赞助热线：613-762-4345 Helen Tang（唐海伦）