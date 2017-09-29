《不以结婚为目的》连载（八） 文 / 十月 Canada

“今天你这身搭配挺不错。”吕秀才。

躲不掉的人，终究是躲不掉，除非甩掉他。与其这么拖累着每日的心情愉快，不如做个决定。尽管决定很难，很难，非常地难。难在和金钱搭上关系的关系，需要掏钱才可以解决。“为永不相见，永不相见。”Selina心里默默念叨。

“哇，今天你怎么这么帅？”Selina。

“有吗？”吕秀才。

“绝对有，你看看你这身西装穿的，如果不是皮鞋上有破绽（油渍），你怎么说我都不会相信，你的工作岗位不是对面那栋大楼里的某一间办公室。”Selina真诚地表现出，看见吕秀才这会儿的心情不错。

“我正好要走，既然你来了，我就晚一点走，难得看见这么帅的你。又去见谁？”

“海上升明月。”吕秀才。

“这么好听的网名！起这个名字的女人，一定要见。”Selina。

“有什么说法吗？”

“天涯共此时！你不去，她和谁那时那刻去。”

“别说得这么长远。”

“一轮皎洁的明月，从湖上徐徐升起，和你一同仰头眺望的，有同样来自远方的伊。有情人天各一方，同怨长夜之难挨。与其孤身彻夜不成眠，辗转反侧起相思，不如灭烛欣赏明月河，清光淡淡泻满地。”Selina。

“要是有你说的这么美好，我现在就得走。”

“你先走还是我先走？”Selina。

“你有事你先走，我待会儿。”

出店门，Selina长吁一口气，眼神儿也随之放松放松。她看见马路对面有个女孩儿穿了一件白色的长摆裙子，裙摆被风吹起一个弧度，女孩轻轻地护着裙摆飞起，又促成了另外一种风格的弧度。

“真美。”Selina对着马路说。

既然想到了裙子，Selina决定先不回家，去店铺里看看有没有哪件裙子入眼，买裙子是她喜欢做的事情之一，总比老想着一件令人头痛的事情轻松。她低头看了一眼脚上的平底鞋子，鞋子很美！于是她又想着要不然再去看看其他很美的鞋子。

经过龙腾餐厅门口，她看见托尼站在那。

“托尼？”

“嗨，Selina！我找他们借几包河粉。”

“我们没有了？”

“Sunny定的货还没有送来，实在没办法先借用。”

有个穿着制服的女招待模样的女子出来，圆脸，梳了一个马尾辫，个头比Selina高一截。她见了Selina点点头，嘴角微笑了一下。转脸问托尼：“两包够不够？”“够了，估计四点钟我们的订货就送来了，谢谢了，那我先走了。”托尼和女人说完，冲Selina点点头算是打了招呼，转身走回店的方向。

女人望了一眼托尼的背影，Selina赶忙也说：“谢谢你。”

“我们以前都是这样，缺了什么就互相借用一下。不用谢，我先回去了。”

“如果，如果……”Selina的脑子里又出现了MIKE。托尼遇见圆脸女人的表情，让Selina突然间想，有些关系的维系也许不需要更进一步。“也许我可以把和MIKE的关系转换为搭配？”她一边想着定义MIKE，一边朝着购物中心的方向去。

Selina开始琢磨搭配，托尼和女人的搭配，Sunny和安杰拉也是搭配，吕秀才一会儿的搭配，裙子和鞋子。“好的搭配应该是取巧，是不尴尬，是不被自己嘲笑。”Selina。

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